[{"available":true,"c_guid":"a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","shortLead":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","id":"20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55a0f82-3d66-4cbb-b90c-69a53d2cf3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","timestamp":"2018. október. 10. 13:21","title":"Családapák álma: az 1000+ lóerős Audi RS6 így gyorsul 0-ról 300-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este. A specifikációk nem rosszak, de a legjobb változatért egy kisebb vagyont kell kifizetni.","shortLead":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este...","id":"20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fafe13-ece8-41cd-bd94-48e2f4b0201f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2018. október. 10. 11:33","title":"10 órán át bírja: itt a Google új táblagépe, amely már majdnem laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt...","id":"20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04c13d-457f-44d5-9b5a-bb62bdbb6001","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","timestamp":"2018. október. 11. 14:46","title":"Mohács a hősies helytállás példája is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","shortLead":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","id":"20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5b965f-799e-48a5-83f8-a59fc82df4ea","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:52","title":"Hosszú Katinka sokat tesz azért, hogy értelmesen beszéljünk a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","shortLead":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","id":"20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105e378-58ce-4528-94b4-7cb4a8987734","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","timestamp":"2018. október. 11. 07:18","title":"Emberéletet is követelt már a tomboló Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]