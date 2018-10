Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","shortLead":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","id":"20181011_Most_Fogaras_kozpontjaban_randalirozott_egy_medvecsalad_elzavartak_oket","timestamp":"2018. október. 11. 15:01","title":"Fogaras központjában randalírozott egy medvecsalád, elzavarták őket"},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el, az már ne próbálkozzon, ez még veszélyesebb volna, mint otthon reménykedni.","shortLead":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el...","id":"20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","timestamp":"2018. október. 10. 20:17","title":"Már túl késő a meneküléshez - elérte Floridát az életveszélyes hurrikán"},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új elnök-vezérigazgatója is megfordult.","shortLead":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új...","id":"20181010_Ujabb_szemelycsere_az_MVMnel_megvan_az_uj_kommunikacios_igazgato","timestamp":"2018. október. 10. 07:24","title":"Személycserék az MVM-nél: megvan az új kommunikációs igazgató"},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"K. R. tavaly a szüleire támadt, kalapáccsal, szúró- és vágóeszközökkel, húsverőkkel ütlegelte őket. ","shortLead":"K. R. tavaly a szüleire támadt, kalapáccsal, szúró- és vágóeszközökkel, húsverőkkel ütlegelte őket. ","id":"20181011_Nem_volt_beszamithato_felmentettek_a_szuleit_megolo_ferfit","timestamp":"2018. október. 11. 10:11","title":"Nem volt beszámítható, felmentették a szüleit megölő férfit"},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon"},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert"},{"available":true,"c_guid":"34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások a legolcsóbbak, míg a megújuló energiás fűtésrendszerekkel bíró, jellemzően új építésű ingatlanok a legdrágábbak. A cirkót még mindig gyakran keresik, de van, ahol már hátránynak számít.","shortLead":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások...","id":"20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","timestamp":"2018. október. 10. 11:18","title":"Már nem a cirkó a legkeresettebb a felső kategóriában- óriási árkülönbséget generálnak a fűtési módok"},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","shortLead":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","id":"20181010_Nem_hajlando_kitenni_az_MTVA_a_kozlemenyt_arrol_hogy_pert_vesztett","timestamp":"2018. október. 10. 21:18","title":"Nem hajlandó lehozni az MTVA a közleményt arról, hogy pert vesztett"}