Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél többet az oda kattintókról? Erről hirdetett a Google előadást kkv-k vezetőinek. Mi is beültünk, hogy megnézzük, kiket érdekel egy ilyen képzés, és mit tud kínálni nekik a világ egyik legnagyobb techcége.

Első helyen a Google-keresőben - ezzel a címmel hirdetett előadást a Google kis magyar cégek vezetőinek. Megnéztük mi is, mit tud kínálni magyar kkv-k irányítóinak a Google, és kik kíváncsiak arra, hogy a vállalkozásuk hogyan kerülhet a keresési találatuk első helyére.

Azért is szükség lehet hasonló képzésekre, mert az EU lakosságának 47 százaléka digitálisan alulképzett - magyarázta Balog Gábor, a Google Digital Workshop programjának előadója. A magyar kkv-szektor sem áll túl jól: az előadás elején olyan statisztikákkal ijesztgettek, amelyek szerint a 650 ezer kisvállalkozás 56 százalékának weboldala sincs, 29 százalékuk pedig egy fillért sem költ marketingre.

© AFP / Josh Edelson

A mostani előadáson huszonöten ültünk – a szervezők szerint ez egy jó átlagos létszám a többi hasonló rendezvényhez mérve. A közönség nagy része a harmincas éveikben jár, így hasonló lett a hangulat, mint amikor ugyanezek az emberek 10-15 évvel ezelőtt még az egyetemen hallgattak előadást. A kérdésre, hogy ki az a teremben, aki vállalkozóként dolgozik, a bent ülők nagyjából kétharmada emelte fel a kezét. Volt ott például webáruház vezetője, informatikai tanácsadó, vagy épp egy gasztrocoach is.

Szintjén nagyjából kétharmad az, akik olyan céget vezetnek, amelynek van weboldala, kicsit több, mint felük még akkor is jelentkezett, amikor megkérdezték, mérik-e a látogatottságot. Amikor viszont az a kérdés hangzott el, hányan tudják fejből a számot, csak egy kéz maradt a magasban.

A neten is tanítanak A Google elindított egy online workshopot is, 86 videóleckében dolgoznak fel 26 témát. A legtöbben csak belekóstolnak ebbe, de nem mennek végig az egészen: a mostani előadáson egyetlen ember volt, aki végigjutott az összes anyagon. Mint mondta, ehhez nagyjából fél évre volt szüksége. De például a miskolci egyetem marketing szakosainak kötelező ezt elvégezni ahhoz, hogy vizsgára mehessenek.

„Ne ijesszük el a laikusokat, olyan információkat adjunk nekik, amiket megértenek, utána lehet a szakértő szöveget rájuk önteni” – mondta Balog a céges weblapokról, és a saját előadását is így kezdte: arról beszélgettünk, ki milyen reklámokat szeret akkor, ha vásárlóként próbálkozik. Két-három másodpercnél többet nem várnak szívesen, amíg betölt az oldal, elvárják, hogy mobilbarát legyen, és nem szeretik, ha túlságosan szakmai szövegeket tesznek eléjük. Itt még bólogatott mindenki, amikor arról van szó, hogy a saját oldal is legyen ilyen. Feltűnően nagy csönd akkor lett, amikor az került szóba, mennyire megéri a vásárlók online értékeléseire válaszolni.

© AFP / Jaap Arriens

Hamar eljutottunk addig, hogy interaktív legyen az előadás. Főleg azért, mert amint eltelt már húsz perc, és már nem csak az általánosságokról volt szó, hamar kiderült, hogy akik egy ilyen előadásra eljönnek, elég sokat foglalkoznak a weboldaluk fejlesztésével, és nem az alapfogalmakra kíváncsiak.

Később is folyamatos maradt a beszélgetés, ennek egyik legszebb pontja az a két perc volt, amíg valaki felvetette, mi minden baj van mostanában a Facebook-hirdetésekkel. És ugyan az előadó szólt, hogy technikai választ nem tud adni erre,

az a nagy kék cég, mi a nagy színes cég vagyunk,

így is sokat lehetett beszélni a facebookos reklámokról.

Egy ilyen rendezvényen egyébként is könnyű volna belecsúszni a hibába, hogy az előadás egy hosszú Google-reklámmá váljon, de végül ezt sikerült elkerülni. Igaz, így egy óra után jutottunk el oda, hogy először szóba kerüljön a Facebook, pedig azt az előadó is elismerte, hogy az országban nincs ennél fontosabb platformja a hirdetésnek, a második pedig a Messenger. A YouTube pedig csak ez után következett a felsorolásban. De sorra vették a többi nagy platformot, a Pinterestet, az Instagramot, a LinkedInt és a Magyarországon a legfontosabbak közé épp beférő Twittert is.

© AFP / Jaap Arriens

De konkrét problémák is felvetődtek, kiderült például, hogy sokan szerettek volna Google-adatlapot csinálni a cégüknek, de kevesen csinálták meg valóban. Főleg azért nem, mert valaki már megcsinálta évekkel korábban, de azóta szakított a cég azzal a marketingügynökséggel, új vezetők ültek a vállalat élére, és már senki nem tudja, kinél van az adminjog. De elhangzott az a logikus kérdés is: hogyan lehet kikapcsolni azt az opciót, hogy megjelenítsék a teljes konkurenciát is a keresés alatt, a „felhasználók ezeket keresték még” opcióval.

Mindez szép, de hogyan lehet az első helyre kerülni a keresőlistán? Nagyjából egy óra telt már el az előadásból, amikor rátértek a kérdésre, amiről az előadás címe szólt. És ekkor már azért hamar előjött az igazi válasz:

ha igazán fontos neked, hogy első helyre kerülj, akkor hirdetned kell. © AFP / Elijah Nouvelage

Főleg azok, akik nem túl tudatos vásárlók, az első három-négy találatot nézik meg, ezek pedig döntően a kompetitív piacokon hirdetések. Amikor például a Lego piacra dobott egy autómentőjátékot, volt valódi autómentő cég is, amelynek a hirdetéseire annyian kattintottak rá két nap alatt, mint máskor egy egész hónapban. De azért igyekszik az előadó mindenkit megnyugtatni, érdemes foglalkozni a keresőoptimalizálással is, a tudatosabb vásárlók jönnek akkor is, ha nem hirdetést látnak.