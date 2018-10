Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser Gáborral közösen készített színházi estet és lemezt. Azt mondja, úgy érzi, akármit csinál, a dupláját kell teljesítenie és mindenért dupla árat fizet.","shortLead":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser...","id":"201834_olah_ibolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c495f249-3038-4326-8f86-ccf33d4a476c","keywords":null,"link":"/kultura/201834_olah_ibolya","timestamp":"2018. október. 13. 16:20","title":"Oláh Ibolya: Geszti Péter rosszul fogalmazott, mondtam is neki, nem alkothatsz rólam véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","shortLead":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","id":"20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf39ac4-14a8-4fd1-adfe-bf02f74630aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2018. október. 13. 12:10","title":"Puzsér: Az MSZP ne legyen habonyabb a Habonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","id":"20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4618e4-ab7e-4e51-9fa1-6eba39d772fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Michael Bublé: „Ez az utolsó interjúm. Visszavonulok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerencséjükre már trópusi viharrá szelídült.","shortLead":"Szerencséjükre már trópusi viharrá szelídült.","id":"20181014_leslie_hurrikan_portugalia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d48bc-d319-4a91-92fb-af3b5c9891ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_leslie_hurrikan_portugalia","timestamp":"2018. október. 14. 12:58","title":"Ízelítőt kapott Portugália Leslie-ből, a hurrikánból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is nagyon akart megállni. ","shortLead":"Nem is nagyon akart megállni. ","id":"20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829ed10c-da85-4c4c-8dba-711b1a7881b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","timestamp":"2018. október. 13. 09:50","title":"Videó: 5 évet is kaphat a kamionos, aki Pozsonyban hajtott szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció” Franciaországban.","shortLead":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció”...","id":"20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e28fe1-c151-4762-8eab-8f5da3956312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","timestamp":"2018. október. 14. 09:26","title":"Valódi nemzeti konzultációt indítottak egy valóban égető kérdésről, a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27fdea0-f229-48b0-a041-b96d6eb0a1bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszaladt az álló postáskocsi elé, de a sofőr nem látta, így gázt adott. ","shortLead":"Kiszaladt az álló postáskocsi elé, de a sofőr nem látta, így gázt adott. ","id":"20181012_Felvette_a_biztonsagi_kamera_ahogy_halalra_gazoljak_a_19_honapos_kisfiut_Kisberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27fdea0-f229-48b0-a041-b96d6eb0a1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598acc4-b7e2-450c-ae1e-737ce89c9f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Felvette_a_biztonsagi_kamera_ahogy_halalra_gazoljak_a_19_honapos_kisfiut_Kisberenyben","timestamp":"2018. október. 12. 19:40","title":"Felvette a biztonsági kamera, ahogy halálra gázolják a 19 hónapos kisfiút Kisberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása során eltűnt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi ügyében. Miközben a világszervezet első embere azt mondta, attól tart az ellenzékiek eltüntetése „új normává válhat”, Donald Trump amerikai elnök közölte, Rijád súlyos büntetést kap, ha kiderül, hogy a királyságnak köze van Hasogdzsi eltűnéséhez. Már török kormánylap is ír a gyilkosság idején készült hangfelvételekről.\r

\r

","shortLead":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása...","id":"20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22c0998-4b31-4a27-8c81-2cab494c7efd","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:01","title":"Ezerrel szivárogtat a Hasogdzsi-ügyben a török kormány, Trump is fenyegeti a szaúdiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]