[{"available":true,"c_guid":"11ce16d6-d193-4fa2-a51e-1fd86ec23ca0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkente a kormány a választ, amikor arról kérdezték, tényleg milliárdokkal többet fizetett-e az MVM az informatikai rendszeréért, mint amennyit kellett volna.","shortLead":"Elkente a kormány a választ, amikor arról kérdezték, tényleg milliárdokkal többet fizetett-e az MVM az informatikai...","id":"20181013_Maszatol_a_kormany_amikor_az_MVMbotranyrol_kerdezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ce16d6-d193-4fa2-a51e-1fd86ec23ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6ece82-c7f6-4e49-bc29-de6cd147d811","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Maszatol_a_kormany_amikor_az_MVMbotranyrol_kerdezik","timestamp":"2018. október. 13. 10:28","title":"Maszatol a kormány, amikor az MVM-botrányról kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok a kilométerszámlálóban. Szovjet időgép a javából.","shortLead":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok...","id":"20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bdaf84-0180-468c-8665-febd25cc3ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","timestamp":"2018. október. 14. 06:41","title":"Meggypiros, kereklámpás, patika állapotú: 2,2 millió forint ez a régi Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna szabad. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna...","id":"20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3e7c4-ba8c-4d7c-927b-e42cb4a0c142","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","timestamp":"2018. október. 13. 11:06","title":"Tilosban parkolt Lázár, nem zavarta túlzottan, hogy rajtakapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb1b9a-6f36-4713-82df-25dc7834695f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyikük két éves. ","shortLead":"Egyikük két éves. ","id":"20181014_eltunes_kiskoru_gyermekothon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb1b9a-6f36-4713-82df-25dc7834695f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5751a5-0a98-4c9a-ad7f-c4b3a3eea082","keywords":null,"link":"/elet/20181014_eltunes_kiskoru_gyermekothon","timestamp":"2018. október. 14. 08:52","title":"Eltűnt ez a három kiskorú egy pesti gyermekotthonból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van, ráadásul a bányászata Kongótól, a finomítása Kínától függ.","shortLead":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van...","id":"201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7ceaf-9bb5-4924-a75f-425efb03971f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","timestamp":"2018. október. 14. 13:00","title":"A koboldok fémje az autós forradalom kulcsa, és szinte az összes Kínáé lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán a Hajabusza-2 japán űrszonda, mert a kisbolygó felszíne a vártnál göröngyösebb, és ezért nehéz megfelelő leszállóhelyet találni a számára.","shortLead":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán...","id":"20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ba345-6aeb-4e41-b630-ec2548154796","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2018. október. 14. 07:03","title":"\"Némi fejtörést okoz\" a kutatóknak az, amit az űrben száguldó aszteroidán találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is bemutatkozik), hanem egy harmadik, játékosoknak szánt, kifejezetten nagy teljesítményű telefonra.","shortLead":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is...","id":"20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41858f9-8903-4032-830a-bce649f6f225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","timestamp":"2018. október. 14. 16:03","title":"Igazi fotókon csípték nyakon a Huawei titokzatos harmadik telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]