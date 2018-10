Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön keresztüli hangérzékelést alkalmaz.","shortLead":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön...","id":"20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30253a97-46b1-4200-b287-20d0a9b9e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","timestamp":"2018. október. 15. 10:03","title":"Nagyot fog nézni a Facebook fejlesztését látva, tiszta sci-fi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","shortLead":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","id":"20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5be91-0e72-4955-b8af-125aa084874f","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Brutális klipet készített Amanda Palmer Harvey Weinstein sötét ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","shortLead":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","id":"20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e3482-6427-4644-b031-04e3e6be9961","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","timestamp":"2018. október. 15. 10:21","title":"Cseh mini-divatterepjáró: kistestvért kap a Skoda Karoq és Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt több milliárd dollár bevételhez juttatta készítőit. A hihetetlen sikert dokumentumfilmben készül elmesélni a kiadó Rockstar Games.","shortLead":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt...","id":"20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f606289-1db6-43fe-aa56-fe9eaa706196","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","timestamp":"2018. október. 15. 15:03","title":"Már forgatják a filmet a GTA 5 hihetetlen sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59","c_author":"","category":"vilag","description":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek a luxemburgi parlamenti választáson: a még nem végleges adatok szerint az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt öt százalékponttal, a kormánykoalícióban bent lévő Demokrata Párt 1,1, a Szocialista Munkáspárt pedig 3,5 százalékponttal kapott kevesebb voksot, mint 2013-ban.","shortLead":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek...","id":"20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4449605-5044-47f6-9199-03be5e04f351","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","timestamp":"2018. október. 14. 20:53","title":"Luxemburgban is a zöldek törtek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel jellemzően a landolásról szóló vagy kényszerleszállással folytatódó hírek kezdődnek, az indcidens még csak az út elejét jelentette.","shortLead":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel...","id":"20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d84634-fcd0-4fd2-aade-3d01db399b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","timestamp":"2018. október. 15. 08:03","title":"Kész csoda, hogy megúszták: nekirepült egy téglafalnak egy Boeing 737-es – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez készülődés alighanem leggyakoribb problémáját orvosolja, igen modern módon. ","shortLead":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez...","id":"20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270d542b-f666-4e04-9207-6fa15ad5c69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. október. 14. 14:03","title":"Van olyan telefonos program, amelyik ránézésre megmondja, felfér-e ingyen a csomagja a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]