Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","shortLead":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","id":"20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2206305-480f-4c99-b6b6-0feaef94c596","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","timestamp":"2018. október. 15. 13:54","title":"Kövér László kizárta a parlamenti ülésről az LMP képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek jól az alváshiány következtében? Ezekre hozunk példát olvasóinknak.\r

","shortLead":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek...","id":"sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce160768-5441-4764-af12-7b80e52f0a3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","timestamp":"2018. október. 15. 07:17","title":"10 dolog, ami biztosan nem fog jól menni, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","shortLead":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","id":"20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3285fe-3e08-4415-af4b-7af37a1ed1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","timestamp":"2018. október. 15. 13:20","title":"1,4 milliárdért kutatja a kormány, mi a helyzet a nyugdíjasokkal és a mit gondolunk a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette, ahogy kihallgatják, megkínozzák és megölik az újságírót. A BBC szerint azonban nem valószínű, hogy a történet igaz.","shortLead":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette...","id":"20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66747281-672d-49d3-98eb-d5e1084bf26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","timestamp":"2018. október. 15. 14:33","title":"Az Apple okosórája rögzíthette a szaúdi újságíró meggyilkolását, de ez a sztori nagyon sántít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti meg? Milyen jogcímen válik adókötelessé a késedelmi kamat? Az Adózóna összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti...","id":"20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77edfa78-55b3-4888-869c-34d174f59260","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","timestamp":"2018. október. 16. 05:36","title":"Erre figyeljen lakáseladáskor, hogy ne kelljen magyarázkodnia a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is bemutatkozik), hanem egy harmadik, játékosoknak szánt, kifejezetten nagy teljesítményű telefonra.","shortLead":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is...","id":"20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41858f9-8903-4032-830a-bce649f6f225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","timestamp":"2018. október. 14. 16:03","title":"Igazi fotókon csípték nyakon a Huawei titokzatos harmadik telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]