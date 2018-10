Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","shortLead":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","id":"20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41ba522-84cc-4b06-a091-892a9c7440f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","timestamp":"2018. október. 16. 07:42","title":"Vonat és autó ütközött össze Kecskemét mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak a könyvnek, amely a napokban jelent meg Franciaországban.","shortLead":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak...","id":"20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7c500-2720-42d6-9eda-c4ad351449b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","timestamp":"2018. október. 16. 06:56","title":"Az elektromos autó nem környezetvédelmi csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól viselkedett.","shortLead":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól...","id":"20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dc9e4f-a8f8-483f-85df-ec830e0a9da1","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","timestamp":"2018. október. 16. 14:13","title":"Hétmilliós óvadék fejében enyhítenek a Dózsa György úti gázoló házi őrizetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult, hogy tizenhárman dolgoztak egyszerre szabóként – mára egyedül maradt nemcsak a dinasztiában, hanem lassan a szakmában is.","shortLead":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult...","id":"20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7064d308-2252-4845-b4c8-d56d5fe8872a","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","timestamp":"2018. október. 15. 15:05","title":"Hofi azt mondta neki, ez a legkönnyebb meló, de látástól vakulásig dolgozik az utolsó budai úriszabó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban mutatták be Stephen Hawking utolsó, Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvét. A márciusban elhunyt elméleti fizikus számos előrejelzést adott a következő 100 évre vonatkozóan, és kifejtette álláspontját a világ tíz, talán legnehezebb kérdéséről is.","shortLead":"Londonban mutatták be Stephen Hawking utolsó, Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvét. A márciusban elhunyt...","id":"20181017_stephen_hawking_utolso_uzenete_konyv_rovid_valaszok_a_nagy_kerdesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524b8182-2724-4855-8b7d-a1d2806e3239","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_stephen_hawking_utolso_uzenete_konyv_rovid_valaszok_a_nagy_kerdesekre","timestamp":"2018. október. 17. 12:03","title":"Stephen Hawking utolsó üzenete: \"Nincs Isten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5aa181-cb82-4264-89ff-1a8751a5ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mindketten súlyosan megsérültek.","id":"20181015_Medve_tamadt_ket_fiatalra_egy_romaniai_alaltkertben_mert_bemasztak_az_alalt_ketrecebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee5aa181-cb82-4264-89ff-1a8751a5ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bec22ff-3f9f-436c-92c2-fd3d6cc751dd","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Medve_tamadt_ket_fiatalra_egy_romaniai_alaltkertben_mert_bemasztak_az_alalt_ketrecebe","timestamp":"2018. október. 15. 14:27","title":"Medve támadt két fiatalra egy romániai állatkertben, mert bemásztak a ketrecébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]