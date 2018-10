Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019943b1-afce-49b3-bdca-847f593b8b14","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","timestamp":"2018. október. 22. 08:29","title":"Donald Trump és Kim Dzsong Un ismét nekifut a világbékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern...","id":"20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3acd4-2399-409a-ada8-2b27fe9c6ed3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","timestamp":"2018. október. 22. 12:05","title":"„Embertelen komédia”: miért nincs több női menedzser?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","shortLead":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","id":"20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39600de-5fbc-468a-99a7-ac4687f6fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 08:21","title":"Időutazás: ilyenek voltak az autóreklámok 1956-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen fordulhatnak elő viharos, óránként 60-70 kilométeres sebességű széllökések.","shortLead":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen...","id":"20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2713c078-6783-4ab9-8671-5bab6cb2059a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Viharos széllel érkezik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük szerint önmagában is akasztófát ért Nagy Imre esetében, a Varsói Szerződésből való kilépés volt. Ebben a bűnben mindketten osztoztak Nagy Imrével. Ezt Kádár maga is elismerte - Moszkvában.","shortLead":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük...","id":"20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8dc56-28cd-4d4f-9ed8-0d44f6393ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","timestamp":"2018. október. 22. 12:30","title":"Dobi István elnök az '56-os forradalomban – egy árulás anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","shortLead":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","id":"20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d42490-911d-4d30-beab-b32270bf9189","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","timestamp":"2018. október. 22. 16:02","title":"Hiába az akár többmilliós itthoni fizetés, erre a munkára kevesen alkalmasak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50eb7af-2146-423a-bb76-9c2a5fab8086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait '56-al kapcsolatban. ","shortLead":"A Fidesz országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait '56-al kapcsolatban. ","id":"20181023_Kosa_szerint_mar_56ban_letrejott_a_NER","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a50eb7af-2146-423a-bb76-9c2a5fab8086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3344c4b7-f517-451a-9a1c-283aee5487f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kosa_szerint_mar_56ban_letrejott_a_NER","timestamp":"2018. október. 23. 13:07","title":"Kósa szerint már '56-ban létrejött a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","shortLead":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","id":"20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d2eeb4-c03d-4ea9-8755-8edbd25cddff","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","timestamp":"2018. október. 22. 08:05","title":"Otthagyja az Operettszínházat Veréb Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]