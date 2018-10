Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","shortLead":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","id":"20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468feb9f-03e1-474e-ad2a-1e2c6a40ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","timestamp":"2018. október. 25. 14:00","title":"Svájcba ment a luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk generátorhiba miatt október 20-a óta áll, és a tervek szerint csak 31-én indul újra.","shortLead":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk...","id":"20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6af514-9fef-4556-a207-98f40114a43d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","timestamp":"2018. október. 24. 17:21","title":"Csökkentik a paksi atomerőmű két blokkjának teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","shortLead":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","id":"20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cde987-6c6d-427b-bf59-867e4552603f","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","timestamp":"2018. október. 25. 18:36","title":"Fotó: Láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé szokatlan lehet. ","shortLead":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé...","id":"20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89dedfe-24f4-48ba-842c-7871c2aac59e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","timestamp":"2018. október. 24. 15:03","title":"Szereti a Trónok harcát? Mobilokra is megjelent a népszerű fantasy kártyás játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és Lengyelországba mennek a legtöbben.","shortLead":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és...","id":"20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748481c8-fa75-4325-9f44-f9bc28b5bbd9","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","timestamp":"2018. október. 25. 10:51","title":"Ezek a városok a hosszú hétvégére induló magyarok kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","shortLead":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","id":"20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b3253c-47a6-4e28-848c-605c5849dad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 24. 16:37","title":"Öt nap alatt egyetlen hajléktalant vittek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Megint nem készült fel a MÁV-Start a várhatóra, miszerint több kocsi kell egy hosszú hétvége napjain, mint máskor. Az ok megint a vészesen elöregedett járműállományban, a fogyatkozó üzemképes kocsik számában keresendő.","shortLead":"Megint nem készült fel a MÁV-Start a várhatóra, miszerint több kocsi kell egy hosszú hétvége napjain, mint máskor...","id":"20181025_50_intercityre_fogyott_el_a_helyjegy_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ee699a-f79f-4730-856d-ae84c167166b","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_50_intercityre_fogyott_el_a_helyjegy_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 25. 18:35","title":"Most sem készült fel az ünnepekre a MÁV-Start, 50 intercityre fogyott el a helyjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0c3309-ff4d-4f29-9b1d-77589d21a89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy férfi alaposan kitervelte, hogyan szerezzék meg egyik ismerősük kábítószerkészletét, amit otthonában tartott, de a hatóságok már nem dőltek be az áljelvénynek.","shortLead":"A négy férfi alaposan kitervelte, hogyan szerezzék meg egyik ismerősük kábítószerkészletét, amit otthonában tartott, de...","id":"20181025_Rendornek_oltozve_kamu_hazkutatassal_szereztek_drogot_de_aztan_belefutottak_par_valodi_rendorbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c0c3309-ff4d-4f29-9b1d-77589d21a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2c3b0-044a-44c6-ade5-4674986ed213","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Rendornek_oltozve_kamu_hazkutatassal_szereztek_drogot_de_aztan_belefutottak_par_valodi_rendorbe","timestamp":"2018. október. 25. 11:10","title":"Rendőrnek öltözve, kamu házkutatással szereztek drogot, de aztán belefutottak pár valódi rendőrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]