[{"available":true,"c_guid":"3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni. Az uniós forrásból finanszírozott támogatást a közép-magyarországi régióban élők azonban nem igényelhetik. ","shortLead":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni...","id":"20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885f7b90-e994-4074-b85d-f851553535ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","timestamp":"2018. november. 03. 21:05","title":"Havi 40 ezer forintig igényelhetnének a szülők bölcsődei támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","shortLead":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","id":"20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd074d90-bb65-4517-8345-b18a9dbc9814","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 04. 16:38","title":"Szolgáltak és védtek: százöt bűnőzőt értek tetten egy nap alatt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","id":"20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704b69d0-129d-4c43-a0a0-d89684afc5eb","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. november. 05. 13:26","title":"Karnyújtásnyira van a világkupa-győzelemtől Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.","shortLead":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni...","id":"20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be6aa0-01c0-4e8f-8951-14e385b12e79","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","timestamp":"2018. november. 05. 10:32","title":"Itt vannak a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi rendőrök 2 órán belül egy ingatlanban fogták el - számol be az esetről a police.hu ","shortLead":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi...","id":"20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e3e5b-273b-41f0-824a-99c4ba94c250","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","timestamp":"2018. november. 04. 19:18","title":"Olasz férfi késelt Kecskeméten - két órán belül elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít szolgálatot. ","shortLead":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít...","id":"20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fd4ea-94e4-43f7-9a2f-043561d1ae7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","timestamp":"2018. november. 05. 13:21","title":"Jugoszláv retro: hogy tetszik ez a szupermodern 2018-as Zastava?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2018. november. 05. 11:22","title":"Innen tudhatja, hogy közel van a kiégéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak kettőn. Nem ezért, de Kurz és Orbán viszonya nem felhőtlen. A menekültügyben elfoglalt álláspontja miatt a magyar kormány nagy reményeket fűzött ugyan a fiatal osztrák politikus hatalomra kerüléséhez, aztán kiderült, hogy az illiberalizmust nem szereti. ","shortLead":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak...","id":"201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad04072-fa80-4ef6-a326-27c4d63b7dc4","keywords":null,"link":"/vilag/201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","timestamp":"2018. november. 04. 11:00","title":"Az osztrák kormányfő többször találkozik Putyinnal, de másképp a barátja, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]