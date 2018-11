Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat egy másik oldalra. Decembertől jön a zéró tolerancia.","shortLead":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat...","id":"20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270aca8-2fcf-4b85-8416-cf13816a85cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","timestamp":"2018. november. 06. 08:03","title":"Chrome böngésző van a gépén? Decembertől megálljt parancsol a net legidegesítőbb jelenségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","id":"20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2b301-5a01-4df7-89d7-f4319ce59cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","timestamp":"2018. november. 06. 06:41","title":"A nap videója: Győrben a járdára tévedt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor anélkül, hogy a teljes rendszer összeomoljon. Ha ugyanis egyszerűen kiseprűzik a magánellátókat, azzal a többi között megnövelik a várólistákat, orvosokat és ápolókat állítanak döntéskényszerbe, és terelnek a magánellátásba. Van azonban egy másik terv is, amiről még csak suttognak a fideszesek.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor...","id":"20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4048725a-fa6c-40b8-bb61-261f69e9bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","timestamp":"2018. november. 06. 06:30","title":"Ha professzor úrért úgyis fizetni kell, nem lenne jobb legálisan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","shortLead":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","id":"20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7247fd17-49d1-43b3-a350-e513503c788a","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","timestamp":"2018. november. 06. 07:08","title":"Mexikóvárosba ért a menekültkaraván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","shortLead":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","id":"20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd848cf-6afe-4fdf-8b32-1e7e1317aa54","keywords":null,"link":"/sport/20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","timestamp":"2018. november. 05. 13:51","title":"Pofozógép: -165-ös gólkülönbséggel áll az ország leginkább formán kívüli focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek szavazni.","shortLead":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek...","id":"20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a961470-1597-4dfa-a8b4-018c66dac2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","timestamp":"2018. november. 07. 05:58","title":"Amerika: még az Uber is beszállt a választási mozgósításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaec7c9-bb85-4e6a-9ea1-80511ebb59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","timestamp":"2018. november. 05. 16:08","title":"Papírja van a DK-soknak, hogy nem hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő keresztény közösségről szóló filmjét ajánljuk. Már csak azért is, mert a köztévé nem biztos, hogy leadja valaha. A te neved című film után garantáltan más emberként jön majd ki a moziból. Villáminterjú a rendezővel.","shortLead":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő...","id":"20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6a8b5-89fd-4f36-a85d-b8686261fc06","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","timestamp":"2018. november. 07. 08:26","title":"Minek filmezik a hajléktalanokat, hogy mindenki lássa?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]