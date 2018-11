2017 áprilisában a HVG írta meg, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. 2016-ban több mint 500 millió forinttal támogatta a kormány egyik kedvenc civil szervezetét, a Békemeneteket is szervező CÖF mögött álló Civil Összefogás Közhasznú Alapítványt. Az MVM kommunikációs igazgatója – akit azóta menesztettek – nem sokkal később azt is kikotyogta, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyta jóvá a támogatást. Most az is kiderült, hogy az MVM leányvállalatai is hasonlóképpen jótékonykodnak.

Az LMP társelnöke, Demeter Márta megkereste a cégcsoport 18 leányvállalatát, mert azt szerette volna tudni, hogy ezek a cégek milyen civil szervezeteket támogatnak. A leányvállalatoknak csak a fele válaszolt, a többieket beperelte a politikus, az eljárások még folyamatban vannak. A 9 cég válaszaiból viszont kiderült, hogy ugyan csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyelnek, hogy kinek a köréhez tartozik az adott szervezet vagy alapítvány – írja az Átlátszó.

Több esetben is előfordult, hogy egy-egy lányvállalat is ugyanannak a szervezetnek adakozott, mint az anyacég, így például jutott pénz az MVM-től a Lévai Anikó–Kövér László alapította Nemzetközi Gyermekmentő szolgálatnak, Hegedűs Zsuzsa Minden Gyermek Lakjon Jól! Alapítványának, a Rákóczi Szövetségnek, valamint az erdélyi és felvidéki médiafinanszírozó Határok Nélkül a Magyar Nyelvű Sajtóért Alapítványnak is.

A legjelentősebb civilszponzor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely a legtöbb pénzt – évi félmilliárd forintot – a helyi energetikai szakgimnázium fenntartására adja, de támogatják a paksi dolgozókat segélyező alapítványt, a dolgozók sport és egyéb egyesületeit, illetve más karitatív törekvéseket. Jutott pénz azonban a Lezsák Sándor nevével fémjelzett lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak is, amely 2010-ben 10 milliót kapott az atomerőműtől.

Emellett az erőmű évente több százmillió forinttal támogatja a környékbeli településeket a helyi tánccsoporttól a szomszéd falu nyugdíjas- és sportolói klubjáig, sőt, térségfejlesztési alapítványt is létrehozott. Utóbbiban kurátor Máté Péter korábbi szekszárdi fideszes képviselő, jelenlegi polgármesteri tanácsnok és Varga Nelli, Bács-Kiskun megyei fideszes közgyűlési tag.