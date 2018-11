Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"December 13-ig lehet szavazni.","shortLead":"December 13-ig lehet szavazni.","id":"20181111_Szaporodas_utan_szivarvanyszinben_pompazik_most_az_ev_hala_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9fe0fa-7689-4503-aa7e-190516ce9962","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Szaporodas_utan_szivarvanyszinben_pompazik_most_az_ev_hala_lehet","timestamp":"2018. november. 11. 10:40","title":"Szaporodás után szivárványszínben pompázik, most az év hala lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi belügyminiszteri posztjáról is lemond - értesült a dpa német hírügynökség.","shortLead":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi...","id":"20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a50bd9-73e4-4487-90a3-b2720d560254","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 11. 21:53","title":"Távozik Seehofer a CSU éléről és a belügyminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","shortLead":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","id":"20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d17409-df9d-4b88-b989-9bd25ec42aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","timestamp":"2018. november. 11. 08:14","title":"Műholdképen nézheti meg, hogyan terjed a halálos kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos érdekeinket sértette – ígéri az év elejétől hatályos új szabályozás azáltal, hogy nem kell fellebbeznünk egy közigazgatási határozat ellen, hanem közvetlenül a bíróságokhoz fordulhatunk. Az azonban nem változott, hogy továbbra is csak akkor kérjünk jogorvoslatot, ha alaposan meggyőződtünk az igazunkról. ","shortLead":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos...","id":"elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e541-d8e7-4e66-b3c7-e43d0322d6b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","timestamp":"2018. november. 12. 12:24","title":"Tágabb körben perelhetjük az “állam bácsit”, de érdemes alaposan felkészülni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ingyenes megoldást szinte kár is keresni a csapatmunkát igazán hatékonyan segítő platformok között, de a befektetés hamar megtérülhet. A HVG Extra Business cikkében bemutatott felületek a csapaton belüli kommunikáció mellett a feladatok időre történő elvégzését is segíthetik.","shortLead":"Ingyenes megoldást szinte kár is keresni a csapatmunkát igazán hatékonyan segítő platformok között, de a befektetés...","id":"20181111_csapatmunka_appajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8c17c2-5390-481d-a4e9-70eed5f05478","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181111_csapatmunka_appajanlo","timestamp":"2018. november. 11. 19:15","title":"Akadozik a csapatmunka? Próbálja ki ezeket az appokat és platformokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]