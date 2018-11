Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","shortLead":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","id":"20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda0d745-341b-43e8-a3c9-f6e4fa6390f0","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","timestamp":"2018. november. 14. 19:12","title":"Bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe egy magyar karatés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott.","shortLead":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt...","id":"20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69614a-4e7e-4834-a911-efa3e6175ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","timestamp":"2018. november. 14. 17:02","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia, és beolvasott a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiú nem viselt védőfelszerelést.","shortLead":"A fiú nem viselt védőfelszerelést.","id":"20181114_Betilthatjak_Thaifoldon_a_gyerek_thaiboxviadalokat_miutan_nemreg_meghalt_az_egyik_versenyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d562e1-d357-40fa-bc74-b5f2bc3a756c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Betilthatjak_Thaifoldon_a_gyerek_thaiboxviadalokat_miutan_nemreg_meghalt_az_egyik_versenyzo","timestamp":"2018. november. 14. 14:59","title":"Betilthatják Thaiföldön a gyerek thaibox-viadalokat, miután nemrég meghalt az egyik versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","shortLead":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","id":"20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148790c-cdee-47a0-abfb-8b7ed1f60613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. november. 15. 15:15","title":"Az MNB már vizsgálja, trükköztek-e az utolsó pillanatokban a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]