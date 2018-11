Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan elnök országában van a világon a legtöbb újságíró rács mögött.","shortLead":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan...","id":"20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67a770c-b20c-4c76-a48d-4c262140bd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","timestamp":"2018. november. 25. 08:57","title":"Orvosi vizsgálat bilincsben - tömegesek a jogsértések a török börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7dc3ab-881f-4f89-bbf0-f143aee50513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Need for Speed az egyik legnépszerűbb széria az autós játékok között, és most ráadásul akciós is. A benzingőz szerelmesei mindössze egy kávé árért szerezhetik be a Play áruházból.","shortLead":"A Need for Speed az egyik legnépszerűbb széria az autós játékok között, és most ráadásul akciós is. A benzingőz...","id":"20181125_need_for_speed_most_wanted_android_autoversenyzos_jatek_autos_jatek_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7dc3ab-881f-4f89-bbf0-f143aee50513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ac30a1-8f0e-4618-a9b4-9f4fbfa87421","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_need_for_speed_most_wanted_android_autoversenyzos_jatek_autos_jatek_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 25. 19:03","title":"Ezt is leárazták: 1790 forint helyett még néhány napig 349 forintért tölthető le a Need for Speed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","shortLead":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","id":"20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500512e-7cfa-4dce-8cb5-b60b1cced9d9","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","timestamp":"2018. november. 24. 15:28","title":"Felvette a térfigyelő kamera, ahogy egy ház felrobban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a napot is mintha a társasjátékgyártók rendelték volna: csúnya, szeles, esős, hideg idő lesz ma egész Magyarországon.","shortLead":"Ezt a napot is mintha a társasjátékgyártók rendelték volna: csúnya, szeles, esős, hideg idő lesz ma egész...","id":"20181125_Szotymorgo_esos_hideg_oszi_idonk_lesz_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2089e-398f-429e-a070-c527008eb6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Szotymorgo_esos_hideg_oszi_idonk_lesz_ma","timestamp":"2018. november. 25. 08:02","title":"Szötymörgő, esős, hideg őszi időnk lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9493f67-ca7d-44bf-85fc-1f3242646a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","timestamp":"2018. november. 26. 05:11","title":"Kiadós esőt hozott a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es EP-választáson - vette észre az Azonnali.hu. Mivel Németországban nincs bejutási küszöb az EP-választáson, a görög politikus simán mandátumot szerezhet. ","shortLead":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es...","id":"20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a89dc7-ecf4-49fb-9841-542b40301d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 25. 19:59","title":"Varufakisz német formáció élén indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]