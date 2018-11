Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","shortLead":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","id":"20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9580d392-dc48-4bc0-a766-629ad3f71c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","timestamp":"2018. november. 26. 09:39","title":"A kormány előtt van a terv: így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f98741-6d74-4940-b10d-2020198f76ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Utolsó tangó Párizsban, az Álmodozók és Az utolsó császár legendás olasz filmrendezője 77 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Az Utolsó tangó Párizsban, az Álmodozók és Az utolsó császár legendás olasz filmrendezője 77 éves korában hunyt el. ","id":"20181126_Meghalt_Bernardo_Bertolucci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f98741-6d74-4940-b10d-2020198f76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba5489d-7736-4508-9b59-c3c3b8565e96","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_Bernardo_Bertolucci","timestamp":"2018. november. 26. 09:54","title":"Meghalt Bernardo Bertolucci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával nyugtatja a társadalmat.","shortLead":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával...","id":"20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c9190-c929-4baa-96fe-57b8870e36c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","timestamp":"2018. november. 25. 13:49","title":"Az Emmi a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján is migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sikeresnek látják a BVOP-nál a toborzókampányt.","shortLead":"Sikeresnek látják a BVOP-nál a toborzókampányt.","id":"20181126_Hatezren_jelentkeztek_a_bortonokbe_dolgozni_havi_brutto_228_ezerrel_lehet_kezdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268c85a-57f0-42a8-80ff-4847b16c16ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Hatezren_jelentkeztek_a_bortonokbe_dolgozni_havi_brutto_228_ezerrel_lehet_kezdeni","timestamp":"2018. november. 26. 07:20","title":"Hatezren jelentkeztek a börtönökbe dolgozni, havi bruttó 228 ezerrel lehet kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai álcamintát is kaptott.","shortLead":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai...","id":"20181126_lamborghini_urus_top_car","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d126dee0-c38a-4ec8-a9e8-f7aa53460de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_lamborghini_urus_top_car","timestamp":"2018. november. 26. 09:22","title":"Rendes orosz cégautó egy ilyen Darth Vader-szerű Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","shortLead":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","id":"20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436767d-3fe7-4ea0-a9fd-526466a23881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. november. 24. 15:24","title":"13 pesti luxuslakást szerzett meg Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]