Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett génmanipulációs kísérletei sikerrel jártak, így megszülettek a világ első génmódosított csecsemői. A hír világszerte sok tudós felháborodását váltotta ki. Barbár emberkísérlet, vagy az orvostudomány Szent Grálját találtuk meg?","shortLead":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett...","id":"20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778639b8-1111-4571-9e16-f2c7276d8171","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","timestamp":"2018. november. 28. 20:00","title":"Megváltást is hozhat az emberi génszerkesztés, de most tényleg Pandóra szelencéjét nyitogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került sor.","shortLead":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre...","id":"20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a3c836-8527-4669-829e-3da5b3ee1929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 08:33","title":"Egyre több facebookozó után szaglászik a kormány, idén már 532 fiókról kértek ki adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holding magabiztosan indulhat neki 2019-nek.","shortLead":"A Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holding magabiztosan indulhat neki 2019-nek.","id":"20181129_A_printpiac_reklambevetelenek_csaknem_felet_szerezheti_meg_az_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c665b-0ff0-4c86-aaea-5949e77fbf60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_A_printpiac_reklambevetelenek_csaknem_felet_szerezheti_meg_az_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvany","timestamp":"2018. november. 29. 18:13","title":"A printpiac reklámbevételének több mint felét szerezheti meg a fideszes médiaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","shortLead":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","id":"20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6fc41-cd14-4863-a727-95cc24f02b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 28. 18:23","title":"Furcsa ötletet dobott be az elvándorlás ellen a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó újságírókat: a szűkülő piaci lehetőségeknek köszönhetően elég foglyul ejteni a médiát. A jelenség egyre gyakoribb a romló sajtószabadsági mutatókkal rendelkező visegrádi országokban, ahol Magyarországon példa nélküli központosítást eredményezett az újabb kétharmad.","shortLead":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó...","id":"20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caab3b3-147c-4e0f-b85d-d79d55e770b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","timestamp":"2018. november. 29. 18:45","title":"Totális centralizáció és a média foglyul ejtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX rakétáihoz, ők azonban újat fejlesztenének. Csakhogy ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX...","id":"20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847d972-73f4-4919-adab-274b6ad0821e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","timestamp":"2018. november. 29. 20:03","title":"Atommeghajtású űrrakétát fejlesztenének az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","shortLead":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","id":"20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200d4c97-a3ad-4cac-8291-78cec0ad8b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","timestamp":"2018. november. 30. 05:55","title":"Kovács Zoltán szerint az EP csak ne üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]