Rohamtempóban épülnek be a III. kerület domboldalában az üres, alulhasznosított, esetleg barnamezős, korábban is építési, fejlesztési lehetőséggel rendelkező telkek. Míg 2014-ben 94 lakás épült a kerületben, 2015-ben 188, 2016-ban 330, tavaly pedig 466, idén augusztusig pedig 199-re adtak ki építési engedélyt. Ehhez adódnak még az egyszerű bejelentéssel épült lakóépületek, ezekből tavaly 30 darab 1-2 lakásos, idén augusztusig pedig 105 darab 1-2 lakásos ház épült.

© Máté Péter

Az önkormányzat szerint az általános fejlesztési kedv csak mostanra csillapodott valamelyest, bár még jelentősen fejleszthető terület a volt szeszgyár területe (BUSZESZ) a Folyamőr utca mentén, mely barnamezős beruházás – mondta Sztamenits Adrienn önkormányzati főtanácsadó. Ide a tervek szerint egy óriási pláza épülne.

Harisnyagyárból gigapláza A Szentendrei út és Bogdáni út kereszteződésébe tervezett pláza ötlete már a gazdasági válság előtt megfogant. Az üzletközpont 2013-ban felmentést kapott a plázastop alól, más engedélyekkel együtt ezt is frissíteni kell. Az Árkádokat üzemeltető ECE-hez közeli forrás szerint a cég abszolút igazolva látja a lokáció helyességét, hiszen a környéken komoly vásárlóerő összpontosul, komoly versenytárs viszont nem akad: a hegyen élőknek a kis alapterületű és emiatt szűk kínálatú EuroCenter, a Duna-partiaknak a még kisebb, eddig döcögő, éppen mostanában felújított Csillagvár szolgál. Jelenleg a német fejlesztő munkatársai azon dolgoznak, hogy elegendő számú bérlő gyűljön össze az építési engedély kiváltáshoz. Az ECE lapunknak azt nyilatkozta, legkorábban 2022 végén nyithatnak.

A Római-parti hullámtérre többek között Garancsi István cége épít, illetve finanszíroz lakóparkot – és szaporítja ezzel a gátat támogatók körét, hiszen az 1500 fa kivágásával járó mobilgáttal érdemben nőne a most sem olcsó, de jelenleg csak üdülő minősítésű ingatlanok értéke. Eközben a kerület nyugati oldalán (Testvérhegyen, Táborhegyen, Aranyhegyen és Péterhegyen) gombamód szaporodó, vegyes építészeti értékeket képviselő házak mellett a korábban a Szentendrei út helyett egérútként funkcionáló Pusztakúti út forgalmát a két oldalán épülő óriási lakóparkot terhelik. Ezeknél a fejlesztéseknél is találunk ismerős neveket. A Szentendrei út felé eső oldalon a Fagyöngy lakóparkot Erdei Bállint, Tiborcz István barátja, illetve volt eliosos üzlettársa, a III. kerületi Kolosy teret bulinegyeddé alakító Redwood Holding Kft. tulajdonosa gründolja.

A csillaghegyi strand melletti Forest Hillnek már a harmadik ütemét építik; szeptemberben kapott rá építési engedélyt a Duna House leánycége, miután a korábbi ütemeket fejlesztő izraeli Neocity mögött álló társaságok egy része felszámolás alá, illetve offshore tulajdonba került, jóllehet a több mint 7 milliárd forintért felépített komplexum összes lakását értékesítették.

© Máté Péter

A kerületben a lakóparkok mellett egyre-másra épülnek az ikerházak is. Ezek négyzetméterárban a családi házakat követik, utánuk jönnek a sorházak, holott ezt a sorrendet inkább a megszokás, mint a ráció diktálja.

Van azonban egy ennél is nagyobb probléma: a frissen beépített kerületi részekre költöző családokhoz ritkán ér el a tömegközlekedés, többségük legalább egy autót használ. Az önkormányzat ebben a kérdésben tehetetlen; "a tömegközlekedéshez kapcsolódó lakossági visszajelzéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a releváns igényeket viszont csak továbbítani tudjuk a tömegközlekedést üzemeltető szervezet felé" – nyilatkozta a főtanácsadó.

© Máté Péter

Az elmúlt négy év fejlesztéseit összeadva és háztartásonként egy autóval számolva is körülbelül 1300-zal több gépjármű jelent meg a környéken; a terhelést a Szentendrei út mentén elsősorban a csillaghegyiek nehezményezik, de az agglomerációból ingázók is érzékelik a Szentendrei út többletletterheltségét.

A kerület lakossága évek óta növekszik, és az önkormányzat bízik benne hogy az átlagnál fiatalosabb korcsoport átlagosnál nagyobb súlya a jövőben is megmarad. "Az ehhez szükséges kapacitások megfelelő színvonalú fenntartásáért, illetve szükség esetén bővítésért az önkormányzat igyekszik minden erejéből telhetőt megtenni” – mondta Sztamenits Adrienn.

Nehéz helyzetben van a kerület, hiszen, bár a kisgyermekes családokat már sikerült odacsábítani a budai oldalon megfizethetőnek számító négyzetméterárakkal (az Ingatlan.com adatbázisa szerint az eladó kerületi új építésű lakások átlagos négyzetméterára 802 ezer, a házaké pedig 689 ezer forint), az infrastrukturális és intézményi háttér bővítést igényel.

© Máté Péter

Márpedig a fiatal családoknak nem csak tömegközlekedésre és megfelelő úthálózatra, de oktatási intézményekre is szüksége lenne. Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója lapunknak elmondta, a kerületben az állami intézményekbe jelentkező iskolások száma stagnál, de az elmúlt években három új magániskola nyílt és töltődött fel a kerületben. Rosszabb a helyzet az óvodai és bölcsődei férőhelyek tekintetében. Bár az önkormányzat 2014 óta 900 millió forintot nyert és fordított óvodai és bölcsődei korszerűsítésre, illetve bővítésre, az októberre beígért bölcsődei program elmaradása sok más kerülethez és településhez hasonlóan őket is érzékenyen érintheti.

Azok a családok, akiknél csak az egyik szülő van a körzetbe bejelentve, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek, nehezen juttatják be gyerekeiket az intézményekbe. „A csoportlétszám ráadásul folyamatosan, év közben is nő” – mondta a gyerekét az egyik kerületi oviba járató szülő. A bölcsődék hiányát még a családi intézmények is nehezen enyhítik; Bossányi Tímea, a kerületi Tündérvirág Családi Bölcsőde vezetője szerint 2016-ban, amikor a családi napközik családi bölcsődékké alakultak, sokan elvéreztek. „Nem vagyunk intézmény, de rengeteg jogszabálynak meg kell felelnünk. Nálunk évek óta nagyon hosszú várólistával kell számolni annak ellenére is, hogy az elmúlt másfél évben több újabb magánbölcsi nyílt a környéken."

© Máté Péter

Nincs kint a vízből az a szülő sem, aki a hegy másik oldalára vinné át a gyerekét. A III. kerülettel az utóbbi években teljesen egybeépült, az Aranyheggyel, Péterheggyel és Rókaheggyel szomszédos Ürömön működő Vackor családi napközi vezetője, Novotniné Hégli Henriett szerint hozzájuk már akkor érdemes bejelentkezni, amikor a gyermek még meg sem született. „15 éve indítottam a csanát, akkor még háromezren laktak Ürümön. Ma már gyakorlatilag kinyúlt idáig a III. kerület, 11 ezren élnek itt” indokolja a vezető, miért került be a jelentkezési sorrend a kiválasztási szempontok közé.