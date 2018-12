Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk- nyilatkozta Szaúd-Arábia olajminisztere Katowiczében, ahol részt vett az ENSZ klíma-világkonferenciáján. ","shortLead":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk- nyilatkozta...","id":"20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ae101-095c-42be-b242-dfb824f671aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"Mikuláscsomag az OPEC-től? Nem ajándék, büntetés lehet az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","id":"20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e123a-a33a-4bd7-b453-2b5bf7f9d75a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 10:37","title":"A NAV 105 milliós fogása: illegális cigarettaraktárat kapcsoltak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szégyen, hogy az Európai Néppárt tolerálja ezt szerinte.","shortLead":"Szégyen, hogy az Európai Néppárt tolerálja ezt szerinte.","id":"20181203_Verhofstadt_a_CEU_eluldozeserol_Sotet_nap_ez_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b276ae-9168-47bf-868e-bc2f492da841","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Verhofstadt_a_CEU_eluldozeserol_Sotet_nap_ez_Europaban","timestamp":"2018. december. 03. 14:37","title":"Verhofstadt a CEU elüldözéséről: Sötét nap ez Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták rabszolgának.","shortLead":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták...","id":"20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ea352f-c209-4c50-b027-248777e75e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","timestamp":"2018. december. 04. 11:55","title":"A keresztes hódítók elől rejtették egy izraeli kútba a ritka aranykincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát, 31 ezer forintnyi összeget kellene hogy fizessen.","shortLead":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát...","id":"20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cd3270-6754-43d1-be3e-8e253d9f8a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 04. 10:33","title":"10 000 milliárd forintnyi összegbe kerülhet a Marriottnak, hogy ellopták tőlük 327 millió vendég adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","shortLead":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","id":"20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1b4d0-9829-4b55-a9f1-6a144bdb3fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","timestamp":"2018. december. 04. 09:08","title":"Meghátrálhat Macron benzinügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]