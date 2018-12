Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és a rák elnyomásával állnak kapcsolatban, s ez magyarázattal szolgálhat hosszú életükre – állítja egy új tanulmány.","shortLead":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és...","id":"20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe282c-252a-463d-a4f4-05503aebd005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","timestamp":"2018. december. 06. 18:03","title":"Mi a hosszú élet titka? Arra már rájöttek, miért élnek 100 évig az óriásteknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján a Huawei csoporthoz tartozó Honor.","shortLead":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján...","id":"20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9417fd3-dee5-45ea-83de-e1af7cbc06d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","timestamp":"2018. december. 05. 20:03","title":"Nagyon rákapcsol a kis telefonmárka: 2020-ban már 100-ból 10 embernek ilyen mobilja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő népességtudományi kutatás eredményei erre engednek következtetni.","shortLead":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő...","id":"20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74053d6-199e-4367-80bc-7b7e9d8ce2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","timestamp":"2018. december. 07. 06:00","title":"Hiába épít a kormány bölcsődéket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619e5ddf-2761-422b-ad8a-fd23a4da20f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig maradt emberi fogyasztásra szánt gyógyszer a polcokon, a feketepiacon pedig megfizethetetlen árakat kérnek értük.","shortLead":"Alig maradt emberi fogyasztásra szánt gyógyszer a polcokon, a feketepiacon pedig megfizethetetlen árakat kérnek értük.","id":"20181206_Allatorvoshoz_jarnak_az_emberek_panaszaikkal_mert_mar_csak_kutyagyogyszer_maradt_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619e5ddf-2761-422b-ad8a-fd23a4da20f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32421ce-e0eb-40c7-b179-4313d4dbb080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allatorvoshoz_jarnak_az_emberek_panaszaikkal_mert_mar_csak_kutyagyogyszer_maradt_Venezuelaban","timestamp":"2018. december. 06. 12:38","title":"Állatorvoshoz fordulnak az emberek panaszaikkal, mert már csak kutyagyógyszer maradt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","shortLead":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","id":"20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63039d77-8285-4cdc-a4c7-6a11696f8329","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ae1cac-8cff-4148-a1c7-4fccd632f907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyakran kérdezik Petróczi Zoltánt, vagyis Lady Dömpert, hogy nappal is jár-e női ruhában: ő mindig azt mondja „nem, hiszen nem elmebeteg vagyok, hanem transzvesztita”. ","shortLead":"Gyakran kérdezik Petróczi Zoltánt, vagyis Lady Dömpert, hogy nappal is jár-e női ruhában: ő mindig azt mondja „nem...","id":"20181205_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Petroczi_Zoltan_Lady_Domper_transzvesztita_fashionistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ae1cac-8cff-4148-a1c7-4fccd632f907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634b692-0c7b-45dd-abd1-992e3b75c904","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Petroczi_Zoltan_Lady_Domper_transzvesztita_fashionistak","timestamp":"2018. december. 05. 19:50","title":"„Nem szaladok le krumpliért sminkben, egy hétköznapi fickó vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]