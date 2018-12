Talentis Agro Holding néven boronálják össze a korábban már Mészáros Lőrinc és családja érdekeltségében levő agrárcégeket, ezzel összesen egy tizenhárom ezer hektáros terület kerül a volt felcsúti polgármesterhez- tudta meg az Agroinform. Friss szerzemény a Simicska Lajostól Nyerges Zsolthoz, majd onnan Mészárosékhoz landoló Mezort Zrt, ezek a Nyugat-Dunántúli cégek, ha szintén bekerülnek a holdingba, akkor nagyjából harmincezer hektár lesz a kezükben. Így akkora terület tartozik majd Mészárosékhoz, mint amennyi Csányi Sándor agrárbirodalmát adja ki.

A földárveréseken is jól bevásárolt a Mészáros család, akkor még ügyeltek a maximum 300 hektáros limitre, együtt így is 1391 vásároltak meg a földárveréseken. Aztán lassan több agrárcégbe is bevásárolták magukat, csak néhányat megemlítve, a Hidashát Zrt, a Csabatáj Zrt, az Agrosystem Zrt. A holding alá vitték most a Vért Vadászati Kft-t, az Aranka Malom Kft-t és a Kunhalom Kft-t is, a Mezort Zrt egyelőre nem került be a csoportba.

Csányi Sándor a közelmúltban megvásárolta a Hungerit Zrt-t Szentesen, hamarosan épülhet az új Pick gyár is, a Mohácsi Vágóhid már beindult. Még 2016 novemberében jelent meg az a kormányrendelet, amely a mintagazdaságokról szól, ebben már az ezeknek adható kedvezményekről is szó esik. Szakmai körökben úgy vélik, hogy ezek köré integrálódhatnak majd a hazai agrárvállalkozások. Az Alaptörvényben az áll, hogy a mezőgazdasági termelés integráltan működik, egyelőre ez, bár a tervezet készen van, még nem került a parlament elé.