Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","shortLead":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","id":"20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484c9669-b42d-4db2-ac28-bba30f85b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","timestamp":"2018. december. 16. 11:38","title":"Napos, de hűvös idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce7cea-9af8-4afe-982d-17f22cebcbb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott lett az év csapata a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA).","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott lett az év csapata a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA).","id":"20181216_Az_ev_csapata_a_magyar_vizipolo_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ce7cea-9af8-4afe-982d-17f22cebcbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe68d1-64d2-4b10-b31f-7776c07903c6","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Az_ev_csapata_a_magyar_vizipolo_valogatott","timestamp":"2018. december. 16. 15:48","title":"Az év csapata a magyar vizipóló válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki a tartós sztrájkot is elképzelhetőnek tartja.\r

","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar...","id":"20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69678c7-b45e-4855-ae27-205d6c46e2ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 13:47","title":"Az államfőnél tiltakozott a szakszervezetek szövetsége a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt és valós elvárásoknak. Például jóval több ételt veszünk és készítünk el annál, mint amennyi valóban el is fogy az ünnepi asztalnál. Megválaszoljuk a nagy kérdést: idén hogyan kerüljük el a szokásos, frusztráló hibákat? ","shortLead":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt...","id":"spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1dd825-3285-400d-a569-42a7091e473b","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","timestamp":"2018. december. 17. 07:30","title":"4 stresszcsökkentő tipp – így készüljön fel fájdalommentesen az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda Júlia képeiből egy reprezentatív válogatás a Szentendrei Képtárban.","shortLead":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda...","id":"20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2449f31b-1e11-4149-b797-dfe416467b54","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 19:45","title":"Nagy siker a két Vajda kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efc082-712a-4189-b443-df1ee0064273","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","timestamp":"2018. december. 15. 20:00","title":"Fülke: Mi lesz Németországgal Merkel után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]