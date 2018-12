Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítés azonban állja a terhelést!","shortLead":"A kerítés azonban állja a terhelést!","id":"20181226_Hatalmas_migracios_nyomas_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d5fdb-8a4b-491a-9b08-530f4356dc04","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Hatalmas_migracios_nyomas_a_hataron","timestamp":"2018. december. 26. 14:22","title":"Hatalmas migrációs nyomás a határon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői tábort. ","shortLead":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Újabb magyar youtubernek jött össze az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a98ec37-aebe-4a86-80f8-49bd45f39314","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A késsel felgyverkezett férfi a gyalogosok közé hajtott a busszal, miután eltérítette a járművet. ","shortLead":"A késsel felgyverkezett férfi a gyalogosok közé hajtott a busszal, miután eltérítette a járművet. ","id":"20181225_5en_meghaltak_21en_megserultek_mikor_Kinaban_elteritettek_egy_buszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a98ec37-aebe-4a86-80f8-49bd45f39314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc67ec-cb56-4db3-91f3-3ba24c4a9b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_5en_meghaltak_21en_megserultek_mikor_Kinaban_elteritettek_egy_buszt","timestamp":"2018. december. 25. 14:10","title":"5-en meghaltak, 21-en megsérültek, mikor Kínában eltérítettek egy buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.","shortLead":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen...","id":"20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7f360-f125-4a6e-a823-52bff4a33016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","timestamp":"2018. december. 27. 12:03","title":"Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","shortLead":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","id":"20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98131b69-1366-4182-b17a-e05d8ed7779d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 27. 08:46","title":"Három év alatt 10 ezer családot lakoltattak ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang- és fényhatásai miatt, hiszen ezek állatok sokaságát rémítik halálra.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang...","id":"20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237805a-a09d-456c-9e18-7251b9d7d087","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","timestamp":"2018. december. 26. 10:40","title":"Jön a szilveszter, ismét veszélyben a háziállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]