Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","shortLead":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","id":"20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e93e0-73f7-4368-b7ed-eae3ecb9f4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","timestamp":"2019. január. 03. 08:49","title":"Összeveszett barátjával, ezért gyalogolt az úttesten az M3-ason halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású keménypályás dohai férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású...","id":"20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791b6dcf-2549-4ab3-b4c2-b6f8d91e2b55","keywords":null,"link":"/sport/20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","timestamp":"2019. január. 02. 18:19","title":"Fucsovics csak megizzasztani tudta Djokovicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","shortLead":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","id":"20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06799816-faea-498b-b0c2-45a57a129335","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 04. 08:08","title":"Két megyére is figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","shortLead":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","id":"20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828a107c-6aef-4e29-9a06-627dfe69cb15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","timestamp":"2019. január. 02. 14:45","title":"Videó: Ilyen egy orosz Nissan GT-R-es vonulás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","shortLead":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","id":"20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47228e45-63da-4c30-bd2e-362a71c8858e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 21:33","title":"15 éves lány halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","shortLead":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","id":"20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8fd196-977c-4417-a6af-1a68cfdbe075","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","timestamp":"2019. január. 03. 05:40","title":"Újabb figyelmeztetés: hózáporok jönnek, viharos lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc345958-e045-4d0d-aa59-198faf0ce917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szilveszterkor autóval hajtott az emberek közé, de még ennél is súlyosabb pusztítást tervezett.","shortLead":"A férfi szilveszterkor autóval hajtott az emberek közé, de még ennél is súlyosabb pusztítást tervezett.","id":"20190104_Fel_akarta_gyujtani_a_szentely_elott_imadkozo_tomeget_a_tokioi_gazolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc345958-e045-4d0d-aa59-198faf0ce917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee913922-46ff-442f-88b7-e61894b5458f","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Fel_akarta_gyujtani_a_szentely_elott_imadkozo_tomeget_a_tokioi_gazolo","timestamp":"2019. január. 04. 06:17","title":"Fel akarta gyújtani a szentély előtt imádkozó tömeget a tokiói gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]