Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","shortLead":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","id":"20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8de929-81de-4582-abde-2bfcca7b5607","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. január. 04. 08:29","title":"Népszava: Vissza akart térni a közéletbe a bilincsben elvitt volt fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti kérdést az ENSZ exfőtitkáráról készült film. ","shortLead":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti...","id":"201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9cfa9-2a5e-4888-8966-4a63acf72354","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Tagadásban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra jutott az a tanulmány, melyet az igen befolyásos Gyáriparosok Szövetsége (BDI) rendelt meg.","shortLead":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra...","id":"20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94189f8-0d52-42a0-b389-8b1e03e648cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. január. 03. 11:32","title":"Eszüknél vannak ezek a kutatók? Bevándorló feltalálókat vár a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet keresni. De ha a stressz fő forrása a munka, és nem az emberek, arra a helyzetre az orvosok és pszichológusok a következőket ajánlják.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet...","id":"20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbe56f2-d818-4486-8d93-ab3277d3cf7b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","timestamp":"2019. január. 02. 13:15","title":"Stresszes a munkahelye? Mutatunk 11 tippet a probléma kezelésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz, mivel a kormánypártok előre bejelentették távolmaradásukat.","shortLead":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan...","id":"20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d15025b-16c9-4188-a9a3-791366d71dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","timestamp":"2019. január. 03. 06:19","title":"Ma lesz a rendkívüli parlamenti ülés, amit kihagynak a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén a bankszámla volt.","shortLead":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén...","id":"20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829447c4-ace2-4919-ad18-74ef575dbb49","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Egy húszezresért nyitott számlát csalóknak, akár nyolc évre is ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és mélyreható reformját javasolja – jelentette a CBS amerikai televízió floridai csatornája.","shortLead":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és...","id":"20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff862099-7474-4fbf-bbc7-b12fbd683791","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","timestamp":"2019. január. 03. 06:49","title":"Fegyverezzék fel a tanárokat – javasolják a parklandi lövöldözés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","shortLead":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","id":"20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5cf13e-980e-47f6-b1eb-f4862afdf6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","timestamp":"2019. január. 03. 16:07","title":"39 holttest került elő a gázrobbanás miatt összedőlt orosz panelház alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]