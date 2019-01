Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben Budapest közlekedésügyi vezetői hosszú évek óta szerencsétlenkednek az e-jegyrendszer megtervezésével, vannak városok, ahol ugyanilyen régóta jól működik a dolog. Hab a tortán, hogy az utasok számára lényegében fillérekért.","shortLead":"Miközben Budapest közlekedésügyi vezetői hosszú évek óta szerencsétlenkednek az e-jegyrendszer megtervezésével, vannak...","id":"20190107_elektronikus_jegyrendszer_budapest_las_vegas_masabi_justride_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e68c2a-05e2-4107-a021-86b4a5a8e25a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_elektronikus_jegyrendszer_budapest_las_vegas_masabi_justride_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 11:25","title":"Budapest már 15 éve szerencsétlenkedik vele, máshol instant siker az új buszjegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","shortLead":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","id":"20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c83ba-38de-4627-a9ce-6a401c835ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","timestamp":"2019. január. 07. 06:23","title":"Trump szerint lesz újabb találkozó Kim Dzsong-Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet. A napokban mutatta be a fejlesztését a D-Link, ami 3 Gbps letöltési sebességet ígér.","shortLead":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet...","id":"20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7152a-040e-46e4-986b-12eef1cdd23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 13:33","title":"5G-s sebességre kapcsolja az otthoni wifit a D-Link, és ehhez csak egy SIM-kártya kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","shortLead":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","id":"20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bc820-eaf7-42d3-b54f-e8bd4f1b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","timestamp":"2019. január. 07. 09:45","title":"Elárulja az MLSZ, mire költik a tao-pénzeket, csak megírni nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek szédülésről, fejfájásról panaszkodtak, s Washingtonban arra gondoltak, a panaszokat egy kubai akusztikai fegyver okozza. Egy újabb kutatás egészen más magyarázatot talált.","shortLead":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek...","id":"20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01730a7-2722-4d0d-8aeb-4c72c0daf5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","timestamp":"2019. január. 06. 21:47","title":"Tücsökciripelésbe fájhatott bele a fejük a havannai amerikai diplomatáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni – mondja Adam Alter, a New York-i Egyetem pszichológia- és marketingprofesszora. Interjú.","shortLead":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni –...","id":"20190106_Adam_alter_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2091269-abe9-4358-a796-e057606479e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190106_Adam_alter_interju","timestamp":"2019. január. 06. 19:15","title":"„Egy szenvedély addig jó, amíg gazdagítja az életünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","shortLead":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","id":"20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624887a-1a72-414b-9f9e-a19f2f9edaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","timestamp":"2019. január. 07. 18:22","title":"Öt forintot küld Orbánnak a Kétfarkú, ami 75 forintjába kerül majd a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]