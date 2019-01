Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell gondolnia, mit ír alá. Ott lehet kihasználni az alkupozíciót, ahol munkaerőhiány van – írta az Adózóna.","shortLead":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell...","id":"20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5004ab05-a5ed-46f1-a605-290e37e9675c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","timestamp":"2019. január. 08. 15:35","title":"Túlóratörvény: most kell mindenkinek nagyon alaposan átolvasnia, mit ír alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák hódítottak. ","shortLead":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák...","id":"20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5988614b-12dc-4f03-97b8-73af3a1fe11d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","timestamp":"2019. január. 07. 12:55","title":"Ezek voltak a Golden Globe legdögösebb és a legcikibb ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","shortLead":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","id":"20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1982dd-9e41-4965-8de3-9f211d29fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","timestamp":"2019. január. 07. 19:22","title":"Lemondott a Világbank elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amennyi lom, annyi kibeszéletlen, feldolgozatlan érzelem, egy igazi, komoly rendrakás ezért terápiával ér fel – ezt üzeni a Netflix legújabb sorozata, amely a lomtalanítási guruként birodalmat építő Marie Kondo legújabb vállalkozása. És Marie Kondo nem viccel, amikor azt mondja, egy kiadós rendrakás egyenlő az újjászületéssel. ","shortLead":"Amennyi lom, annyi kibeszéletlen, feldolgozatlan érzelem, egy igazi, komoly rendrakás ezért terápiával ér fel – ezt...","id":"20190107_Ne_csak_lomtalanitson_sirjon_is_Marie_Kondo_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01332de4-9c4d-4bd9-bbcd-e6c9efb98e9d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Ne_csak_lomtalanitson_sirjon_is_Marie_Kondo_Netflix","timestamp":"2019. január. 07. 20:00","title":"Ne csak lomtalanítson, sírjon is közben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.","id":"20190108_baleset_orban_viktor_miniszterelnok_konvoj_szerencs_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164b286b-91d9-4cd1-9e2b-80119a857a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_baleset_orban_viktor_miniszterelnok_konvoj_szerencs_utca","timestamp":"2019. január. 08. 12:03","title":"Balesetezett Orbán konvojának egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]