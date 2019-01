Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","shortLead":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","id":"20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd16fc1-0315-4c9f-8f1f-947f04bf797b","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:58","title":"Menő iskolaszülinap: a Trónok Harca zenéje zengett a kecskeméti plázában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","shortLead":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","id":"20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170c3c07-d9ea-455b-a820-0902b93e60d8","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","timestamp":"2019. január. 15. 13:53","title":"Egyszer csak egy madár tűnt fel a Singapore Airlines Londonba tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da973a75-8265-4bd6-bf83-c6b7567f93e1","keywords":null,"link":"/sport/20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. január. 14. 17:27","title":"Fontos győzelmet aratott a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","shortLead":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","id":"20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd576458-4df3-4928-9098-5b5f67e67f21","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne a lebonyolításban.","shortLead":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne...","id":"20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b1f9e7-73da-4182-8a4c-6309284dcd07","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 16. 10:19","title":"Kosárlabda-Eb-t rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]