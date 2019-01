Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 18. 07:35","title":"Nálunk is okosabban költ bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","shortLead":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","id":"20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8405be8a-1be0-4065-ac50-ef034f920da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"Olyan ritka a sztrájk nálunk, mint a fehér holló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most kiderült a soron követekző operációs rendszerről.","shortLead":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most...","id":"20190118_android_q_operacios_rendszer_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b093ce6d-d6d3-4d59-b502-4c5cdc3b7072","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_android_q_operacios_rendszer_google","timestamp":"2019. január. 18. 10:03","title":"Kiszivárgott: már lehet tudni, milyen új funkciók jönnek az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok időt nem ülnek rajta a képviselők.","shortLead":"Sok időt nem ülnek rajta a képviselők.","id":"20190117_Megvan_mikor_szavaznak_az_uj_Brexitjavaslatrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20897a40-5afe-43e6-95d2-0e292ca00310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Megvan_mikor_szavaznak_az_uj_Brexitjavaslatrol","timestamp":"2019. január. 17. 13:03","title":"Megvan, mikor szavaznak az új Brexit-javaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a felmerülő kérdésekről gyorsan és egyszerűen döntést hozzanak. Az újításnak köszönhetően minden résztvevő egyszerűen követheti, hogy ki, mit gondol egy-egy témáról, anélkül, hogy elvesznének az üzenetek tengerében.","shortLead":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást...","id":"20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f277b23-7485-48e3-a9aa-986b6c9c1b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","timestamp":"2019. január. 17. 08:03","title":"Új funkció jött a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","shortLead":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","id":"20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2a3fb-8436-4f3d-abb8-c4343730d32c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","timestamp":"2019. január. 18. 09:46","title":"A Médiatanács leokézta az MTVA karaktergyilkos híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle royale-módját.","shortLead":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle...","id":"20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce282d31-da4f-472f-8a0f-a5d52613d1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","timestamp":"2019. január. 16. 19:03","title":"Szereti a Call of Dutyt? Egy hétig ingyen lehet játszani az új résszel, csak le kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]