Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca223bd7-2852-469a-9353-74afb4ed65b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az edző még egy évig biztosan, a játékos még nem tudni, mennyi ideig marad a berlini klubnál.","shortLead":"Az edző még egy évig biztosan, a játékos még nem tudni, mennyi ideig marad a berlini klubnál.","id":"20190124_Dardai_Pal_es_fia_is_hosszabbitott_a_Herthanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca223bd7-2852-469a-9353-74afb4ed65b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2898fa18-7cfb-441b-8a74-fbd7680fa371","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Dardai_Pal_es_fia_is_hosszabbitott_a_Herthanal","timestamp":"2019. január. 24. 17:51","title":"Dárdai Pál és fia is hosszabbított a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9391b8-a06a-4284-b95e-d90a7aebd043","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A korábbinál szebb képet, jobb hangzást és okosabb funkciókat ígér a Philips a hamarosan piacra kerülő új okostelevízióiban.","shortLead":"A korábbinál szebb képet, jobb hangzást és okosabb funkciókat ígér a Philips a hamarosan piacra kerülő új...","id":"20190123_philips_804_philips_854_okostelevizio_oled_kepernyo_4k_televizio_hdr10_dolby_atmos_dolby_vision","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9391b8-a06a-4284-b95e-d90a7aebd043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c21e419-3811-405d-8a28-19576f914881","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_philips_804_philips_854_okostelevizio_oled_kepernyo_4k_televizio_hdr10_dolby_atmos_dolby_vision","timestamp":"2019. január. 23. 18:03","title":"Csúcstámadás: minden eddiginél erősebb processzort kaptak a Philips új okostelevíziói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b904e83-f85c-410a-bbb6-d83a6502071f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 13 éves Jayme Closs 88 nap után tudott megszökni az elrablójától. A nyomravezetői díjat végül a lánynak ítélték oda. ","shortLead":"A 13 éves Jayme Closs 88 nap után tudott megszökni az elrablójától. A nyomravezetői díjat végül a lánynak ítélték oda. ","id":"20190124_Penzjutalmat_kapott_a_fogvatartojatol_sikeresen_megszokott_amerikai_tinedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b904e83-f85c-410a-bbb6-d83a6502071f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83fa255-9121-4478-9445-a259a4c8dffc","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Penzjutalmat_kapott_a_fogvatartojatol_sikeresen_megszokott_amerikai_tinedzser","timestamp":"2019. január. 24. 19:37","title":"Pénzjutalmat kapott a fogvatartójától sikeresen megszökött amerikai tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","shortLead":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","id":"20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72eb80-7a8f-48f5-b913-1fb52426a556","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","timestamp":"2019. január. 25. 12:33","title":"Leopárdveszély Indiában: most egy négy hónapos kislányt ragadtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek – közölte csütörtökön a kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek –...","id":"20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4a8d-00ed-4da9-8f57-fa40d57bf071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","timestamp":"2019. január. 24. 12:03","title":"\"Legyártottak\" öt majmot Kínában, hogy megtalálják az alvászavar gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","shortLead":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","id":"20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7dc459-05b0-4a22-9224-891677a516a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","timestamp":"2019. január. 24. 07:48","title":"Népszava: “eldöntött tény”, hogy újraindul a Magyar Nemzet, csak nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint Zuckerbergék ennek épp az ellentétére készülnek.","shortLead":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint...","id":"20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45207b6f-2fe7-4b76-881c-24d68a89fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","timestamp":"2019. január. 25. 16:08","title":"Nagy változás jöhet: Egybegyúrhatja a Facebook a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]