[{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","shortLead":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","id":"20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fcc034-80ea-4c0f-be30-f8f43ac95da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","timestamp":"2019. január. 23. 22:35","title":"Puccsot emleget a venezuelai elnök, Maduro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének olcsóbb változatát is.","shortLead":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének...","id":"20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf412dc-386a-43ab-8488-25a37148f7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","timestamp":"2019. január. 23. 15:03","title":"Jó hír: érkezik a kétkijelzős mobil olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72ced99-8b68-4383-8d65-9afe9ead9d24","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki az általa bevizsgált pelenkamárkák közül 23-ban a francia élelmiszerügyi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kormányügynökség, az ANSES.","shortLead":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki...","id":"20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72ced99-8b68-4383-8d65-9afe9ead9d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff916b9-ff0e-4666-944f-dd91cf16fb39","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","timestamp":"2019. január. 23. 17:57","title":"Gyomirtót mutattak ki Franciaországban kapható pelenkákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","shortLead":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","id":"20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30696f9-8d10-458d-b9cd-cdbdd1c7c467","keywords":null,"link":"/sport/20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","timestamp":"2019. január. 23. 14:16","title":"Milliókat ajánl Szalainak a Galatasaray, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet tudunk, mint az előző nap.","shortLead":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet...","id":"20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff2c9b-e0d6-4549-97fe-4afc9c275b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","timestamp":"2019. január. 24. 17:21","title":"Fokozódik a Brexit-helyzet: mai rossz híreink távirati stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen szépen haladnak a munkával.","shortLead":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen...","id":"20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af57b59d-c2a0-4a8d-89ee-6e2029ffa672","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","timestamp":"2019. január. 24. 13:03","title":"Tényleg repülő taxit fejleszt a Boeing, már meg is volt az első teszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]