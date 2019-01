Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd1b2c1-ec96-44e5-b7a6-bf5ef7f40195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az antarktiszi földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Az ilyen szuperbaktériumok tömeges elterjedése meg is tizedelhetné a Föld emberi populációját, a brit kormány szerint a probléma nagyobb, mint a globális felmelegedésé.","shortLead":"Már az antarktiszi földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Az ilyen szuperbaktériumok...","id":"20190128_Az_Antarktiszon_is_kimutathato_a_vilagveget_hozo_bakterium_nyoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd1b2c1-ec96-44e5-b7a6-bf5ef7f40195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d2a531-0289-4cc0-8755-797e346d6965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_Az_Antarktiszon_is_kimutathato_a_vilagveget_hozo_bakterium_nyoma","timestamp":"2019. január. 28. 10:20","title":"Az Antarktiszon is kimutatható a világvégét hozó baktérium nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak a dolgozók maximum hamrada venne részt egy munkabeszüntetésben.","shortLead":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak...","id":"20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070b5b72-a9f4-4201-bc8a-c136ea93c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","timestamp":"2019. január. 27. 19:58","title":"Szakszervezetek: nem várható általános sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött még hétfő este.","shortLead":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött...","id":"20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246d4d3-b5b9-41a7-a7a2-3bf657e07fc5","keywords":null,"link":"/sport/20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","timestamp":"2019. január. 27. 09:50","title":"Magánpénzből indult újra a keresés Emiliano Sala után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok súlylökő a negyedik helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fedettpályás versenysorozatának első, bostoni állomásán.\r

","shortLead":"A világbajnok súlylökő a negyedik helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fedettpályás...","id":"20190127_marton_anita_visszateres_sulylokes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa3a73-e309-41d9-9571-9f65a8118f0e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_marton_anita_visszateres_sulylokes","timestamp":"2019. január. 27. 10:35","title":"Szép eredménnyel tért vissza Márton Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülésének kérdését, véli Simon Coveney.","shortLead":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének...","id":"20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f37791-3b05-4295-b8b7-7e067c3f2dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","timestamp":"2019. január. 27. 17:06","title":"Az ír miniszterelnök-helyettes is támogatná a Brexit-határidő kitolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","shortLead":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","id":"20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11292351-9c01-4aca-9c34-3d1c1c9c0a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. január. 28. 11:58","title":"Rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat keres a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]