Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető jogok biztosa azt javasolta, állapodjon meg az MTA és a minisztérium, hozzátéve, ő sokat nem tehet, de figyeli az MTA ügyét.","shortLead":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető...","id":"20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf846f-fa2d-4130-8255-37d40e008f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","timestamp":"2019. február. 04. 13:09","title":"Alapvető jogok biztosa az MTA-ról: Korlátozottak a lehetőségeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi sem örök.","shortLead":"Semmi sem örök.","id":"20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3af1f7-d5f4-4696-b802-6d17e6de7ed5","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","timestamp":"2019. február. 04. 06:24","title":"Már el is tűnt Bayer Zsolt szobra a Pozsonyi útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei küszöbön álló összehajtható telefonjának várható kinézetét mutatják.\r

\r

","shortLead":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei...","id":"20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6445-9a1e-4f4a-95da-5af984075aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 04. 13:03","title":"Önnek tetszene? Ilyen lehet a Huawei idei legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról, most sok minden kiderült a következő mobilos rendszerről.","shortLead":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról...","id":"20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74aa792-0150-40ce-868c-a288470058e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 05. 09:03","title":"Újdonságok kerülnek az Androidba, lesz köztük egy álomfunkció is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ migrációs csomagjára. Az uniós tagállami vezetők zúgolódnak, ugyanis a megállapodás elmaradása növeli majd az illegális migránsok számát. Sokan úgy vélik, a magyar kormány bort iszik, és vizet prédikál.","shortLead":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ...","id":"20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91392d13-ee1d-40e8-b6e7-2adbc3e98547","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","timestamp":"2019. február. 04. 13:10","title":"A német kormány uniós nagykövete megfenyegette a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","shortLead":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","id":"20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a5acf-e245-4419-af3f-0c5e41837b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","timestamp":"2019. február. 05. 08:21","title":"Itt a Lidl-Auto, már kocsikat is kínál a német diszkont üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nagyon izgulunk.","shortLead":"Már nagyon izgulunk.","id":"20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e7eda7-a5e9-467f-9847-da435c47e3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Mordály a Földön – itt a Bosszúállók: Végjáték új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]