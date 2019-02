Jövő hétfőn írhatják alá a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft.-nél a 2019-es bérfejlesztésekről szóló megállapodást, miután tegnapelőtt maratoni, hatórás tárgyaláson egyezségközelbe került a munkáltató és a szakszervezet – írta a Világgazdaság. A szakszervezet elnöke szerint „a Bosch által benyújtott ajánlat tisztességes, és alkalmas arra, hogy a mintegy 1500 tagú szakszervezet elé terjesszék, amely február 11-én szavazhat az elfogadásról.” Mint mondta, „a Bosch reálisan látja a viszonyokat, tisztában van vele, hogy a munkabeszüntetésnél olcsóbb a tárgyalás. Az előbbit kipróbálni valójában senkinek sem érdeke.” A cég nem kommentálta az értesülést.

Az alku csak erre az évre vonatkozik – a Bosch eredetileg szeretett volna két évre megállapodni –, és „vastagon” két számjegyű alapbérnövelést tartalmaz. Változatlan maradna a cafeteria-rendszer (átlagosan évi bruttó 500 ezer forint), és a jelenléti mellett bevezetnék a lojalitási bónuszt is, amelynek nagysága a szolgálati időtől is függően négyezer forint havonta.

Ezen kívül munkamentes nappá nyilvánítják a húsvét előtti szombatot, valamint december 24-ét és 31-ét is, és zenét sugároznak a gyártási környezetben.

A cég írásba adná azt is, hogy a most is meglévő kollektív szerződésbe foglalt 300 óra feletti túlmunkát kizárólag a munkavállaló és a szakszervezet beleegyezésével rendelhet el, alapvetően pedig nem épít a lehetséges 400 órás túlórára.