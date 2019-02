Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","shortLead":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","id":"20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241a19d4-ccf2-4d84-a4db-7a321f099bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","timestamp":"2019. február. 05. 15:48","title":"Ilyen utcai motor nincs másik: 2 másodperc alatt ugrik 160-ról 240-re – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője ellen, mert jogtalanul vettek fel európai uniós pénzeket.","shortLead":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője...","id":"20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f066f55-1d64-4169-aa2d-2276d984ae8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Madridi nagykövet lehet Farkas Flórián menesztett \"segítője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott törvénymódosítást.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott...","id":"20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43884a52-6bcc-4ae7-9839-b4f31a4f8013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","timestamp":"2019. február. 05. 05:46","title":"Brüsszelnek is kétségei vannak a túlóratörvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki a Samsung hamarosan érkező csúcsmodelljéről, a Galaxy S10+-ról – ezúttal arról, hogy milyen erős lesz az Európában kapható modell. 