1600 dolgozó közül ötvenen kezdtek el sztrájkolni a miskolci alkatrészgyárban

[{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából kell kigazdálkodniuk.","shortLead":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából...","id":"20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473738ef-a84f-4b0b-b6a8-c44809786ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","timestamp":"2019. február. 13. 16:29","title":"Benyújtották a Corvinus átalakításáról szóló törvényjavaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25af1661-2bcc-41b7-918e-c80a93a95b60","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az Y, Z generáció foglalkoztatásával kapcsolatos kihívások és nehézségek következtében a munkaadók egyre szívesebben válogatnak a lojális és megbízható 50 pluszos korosztály tagjai közül.","shortLead":"Az Y, Z generáció foglalkoztatásával kapcsolatos kihívások és nehézségek következtében a munkaadók egyre szívesebben...","id":"remifeminplus_20170320_Ujra_aranyat_er_az_50es_ezustgeneracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25af1661-2bcc-41b7-918e-c80a93a95b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb609fd-96b2-416f-a79b-db9ce9ec22fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170320_Ujra_aranyat_er_az_50es_ezustgeneracio","timestamp":"2019. február. 13. 07:38","title":"Hitelesek, rutinosak, kiszámíthatóak: ezért jár jól cége az 50-es munkavállalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin labdarúgó holttestét a héten hazaszállítják, és nevelőklubjánál tartják a virrasztást.","shortLead":"Az argentin labdarúgó holttestét a héten hazaszállítják, és nevelőklubjánál tartják a virrasztást.","id":"20190213_emiliano_sala_argentina_virrasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90de363-3442-4c7b-9aa0-d6b3ef413127","keywords":null,"link":"/sport/20190213_emiliano_sala_argentina_virrasztas","timestamp":"2019. február. 13. 12:21","title":"Hazájában temetik el Salát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak tavaly 120 embert tartóztattak le orvvadászat gyanújával, de a bűnösök ennél valószínűleg többen lehetnek. ","shortLead":"Csak tavaly 120 embert tartóztattak le orvvadászat gyanújával, de a bűnösök ennél valószínűleg többen lehetnek. ","id":"20190211_57_orrszarvut_es_26_elefantot_lottek_ki_az_orvvadaszok_tavaly_Namibiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d56051-28b0-4458-a930-957aecce1298","keywords":null,"link":"/elet/20190211_57_orrszarvut_es_26_elefantot_lottek_ki_az_orvvadaszok_tavaly_Namibiaban","timestamp":"2019. február. 11. 21:27","title":"57 orrszarvút és 26 elefántot lőttek ki az orvvadászok tavaly Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e31b00-fb76-46a3-9404-d431b977b6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi pénzügyi eredményeit a hazánkban jelenlévő egyik legnagyobb kínai vállalat, a Huawei.","shortLead":"A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi...","id":"20190212_huawei_bevetele_magyarorszagon_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e31b00-fb76-46a3-9404-d431b977b6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd2b37b-82ba-4fbc-8ef7-03bbdd24d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_bevetele_magyarorszagon_2018","timestamp":"2019. február. 12. 16:33","title":"40%-kal ugrott meg a Huawei bevétele Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","shortLead":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","id":"20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d3b61-5e5b-4166-8ba1-26c82b6a060c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","timestamp":"2019. február. 12. 11:01","title":"Előző este szóltak Hadházyéknak, hogy ma tárgyalják, mi történt a tévészékházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]