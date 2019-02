Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen folytatja munkáját a férfi kézilabda-válogatott élén – döntött keddi rendkívüli ülésén a magyar szövetség elnöksége.","shortLead":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen folytatja munkáját a férfi kézilabda-válogatott élén – döntött keddi...","id":"20190212_kezilabda_csoknyai_istvan_vladan_matics_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d5c9-400e-4c2a-a5f3-9be2f14359d9","keywords":null,"link":"/sport/20190212_kezilabda_csoknyai_istvan_vladan_matics_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. február. 12. 16:50","title":"Kézilabda: mégsem kell a kapitányoknak elvinniük a balhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági eljárást. ","shortLead":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági...","id":"20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88b24-8861-4c4f-a7f3-93945200dcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","timestamp":"2019. február. 13. 05:00","title":"Korrupció gyanúja miatt lemondott egy kanadai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pápua Új-Guinea-i rendőrség egyre elkeseredettebben keresi azt a közel háromszáz autót, amelyet az ázsiai és csendes-óceáni térség államfői találkozójának résztvevői használtak a tavalyi csúcs napjaiban.","shortLead":"A Pápua Új-Guinea-i rendőrség egyre elkeseredettebben keresi azt a közel háromszáz autót, amelyet az ázsiai és...","id":"20190213_300_repiauto_tunt_el_a_delkeletazsiai_csucstalalkozo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc856b8-ab1f-4280-a3c5-9ec44ebdfe17","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_300_repiauto_tunt_el_a_delkeletazsiai_csucstalalkozo_utan","timestamp":"2019. február. 13. 12:27","title":"300 repiautó tűnt el a délkelet-ázsiai csúcstalálkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub 62 év után újra gyorskorcsolya-szakosztályt indít, ahová sajtóértesülések szerint igazi világsztárokat sikerült átcsábítania az MTK-tól.","shortLead":"A klub 62 év után újra gyorskorcsolya-szakosztályt indít, ahová sajtóértesülések szerint igazi világsztárokat sikerült...","id":"20190212_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_fradi_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4b4e04-a0ae-4a35-af11-b5c36a41fbaa","keywords":null,"link":"/sport/20190212_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_fradi_ferencvaros","timestamp":"2019. február. 12. 16:24","title":"Olimpiai bajnokokat igazolhat a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]