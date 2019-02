Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyol hadihajó próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak Gibraltárban, amelynek státusza 300 éve csípi a spanyolok szemét.\r

\r

","shortLead":"Spanyol hadihajó próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak Gibraltárban, amelynek státusza 300 éve csípi...","id":"20190218_Spanyol_hadihajo_provokalt_Gibraltarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a729d531-af83-4937-890f-5b9e76aac6cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Spanyol_hadihajo_provokalt_Gibraltarban","timestamp":"2019. február. 18. 13:02","title":"Spanyol hadihajó provokált Gibraltárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi legerősebb mobilja lehet.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi...","id":"20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efcc7f-209d-40b2-b5b2-f7d1c9a1cb6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","timestamp":"2019. február. 18. 13:03","title":"5 kamera lesz rajta: jön a Nokia eddigi legizgalmasabb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","shortLead":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","id":"20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797738e-39ec-4637-a8d2-252657e5f41a","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 18. 13:01","title":"Nyomkövető kutyákkal az utolsó pillanatban találtak meg egy eltűnt 87 éves férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton költő és slammer. Interjú.","shortLead":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton...","id":"201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5487e-1b74-4a64-a885-5ed3b174ce65","keywords":null,"link":"/kultura/201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","timestamp":"2019. február. 17. 15:30","title":"\"Ha ma lennék 16, valószínűleg nagyon be lennék szarva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","shortLead":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","id":"20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c588c-5a09-4900-812c-65cf367083c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2019. február. 17. 15:03","title":"Ha kipróbálna egy másik, ingyenes böngészőt a gépén, adjon esélyt az új Operának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint kellemes tavaszi hőmérséklet mellett.","shortLead":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint...","id":"20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727428e8-6b02-4eac-ba3f-1be94aec56e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","timestamp":"2019. február. 17. 06:41","title":"Didergés és nagy hatótáv vagy komfortos utazás: a villanyautósoknak választaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget pedig a Heim Pál gyermekkórház kapta. ","shortLead":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget...","id":"20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618b188-b803-4cbc-ab38-f80880180e37","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","timestamp":"2019. február. 18. 09:57","title":"Új gazdája lett Terence Hill legendás járgányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025029b-2fd6-4b20-8543-90dd5a586b9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szülő nem költ 5 ezer forintnál többet a jelmezre. ","shortLead":"A legtöbb szülő nem költ 5 ezer forintnál többet a jelmezre. ","id":"20190218_Par_ezer_forintbol_letudja_a_szulok_a_farsangi_jelmez_kerdeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4025029b-2fd6-4b20-8543-90dd5a586b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f673d1-56d8-4731-bfbd-cbdb51cf9af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Par_ezer_forintbol_letudja_a_szulok_a_farsangi_jelmez_kerdeset","timestamp":"2019. február. 18. 05:30","title":"Pár ezer forintból letudják a szülők a farsangi jelmez kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]