[{"available":true,"c_guid":"06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar hegymászónak.","shortLead":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar...","id":"20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4ea8bf-413c-4c9c-b3fc-5f13252e0309","keywords":null,"link":"/elet/20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","timestamp":"2019. február. 23. 20:59","title":"Idén már hárman haltak meg lavina miatt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","shortLead":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","id":"20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa9dd6-ad01-40f2-9778-296bf666bc11","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","timestamp":"2019. február. 25. 11:34","title":"Fémdarabot találtak egy rossmannos termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a Market Zrt. alapító-vezérigazgatója, Scheer Sándor tulajdonába került a magyarországi McDonald’s, teljes portfólióját átszervezi. A Market Zrt.-ben már csak cégén keresztül tulajdonos.","shortLead":"Miután a Market Zrt. alapító-vezérigazgatója, Scheer Sándor tulajdonába került a magyarországi McDonald’s, teljes...","id":"20190225_Scheer_Sandor_mar_csak_a_cegen_keresztul_tulajdonos_a_Marketben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ed0212-4397-48f3-bee5-a1b811181685","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Scheer_Sandor_mar_csak_a_cegen_keresztul_tulajdonos_a_Marketben","timestamp":"2019. február. 25. 13:50","title":"Scheer Sándor már csak a cégén keresztül tulajdonos a Marketben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek a folyamatoknak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozóján hétfőn Egyiptomban.","shortLead":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek...","id":"20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802990b2-e8b4-4f7b-818a-7ef4638c5609","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","timestamp":"2019. február. 25. 11:50","title":"Orbán: Tudjuk, hol a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flo nevű menstruációs cikluskövető applikációról kiderült, hogy szenzitív adatokat osztott meg titokban felhasználóiról a Facebookkal. Ígérik, változtatni fognak ezen a sértő gyakorlaton.","shortLead":"A Flo nevű menstruációs cikluskövető applikációról kiderült, hogy szenzitív adatokat osztott meg titokban...","id":"20190224_A_menstruaciokoveto_applikacio_igeri_nem_ad_ki_tobb_szemelyes_adatot_a_Facebooknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380acc07-569b-43a4-b43e-61df4e9a602a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_A_menstruaciokoveto_applikacio_igeri_nem_ad_ki_tobb_szemelyes_adatot_a_Facebooknak","timestamp":"2019. február. 24. 12:29","title":"A menstruáció-követő applikáció ígéri, nem ad ki több személyes adatot a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött fegyenccel. Az őr elvileg tudta, hogy üres a fegyver, mégsem szólt róla a rendőröknek.","shortLead":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött...","id":"20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1315ce-b769-4fc8-9758-f39c67afc93f","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2019. február. 23. 20:22","title":"Tudta a lefegyverzett őr, hogy nincs lőszer a fegyverben, mégsem szólt róla a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]