[{"available":true,"c_guid":"d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

\r

","shortLead":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

\r

","id":"20190226_Jon_az_ujabb_Queenfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb06f867-32d1-4816-9b2e-70bc5521a49e","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Jon_az_ujabb_Queenfilm","timestamp":"2019. február. 26. 11:58","title":"Jön az újabb Queen-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törvénysértő módon akadályozza egy ügy áttételét a Miskolci Törvényszék elnöke – állítja egy amúgy sikkasztással vádolt férfi, aki emiatt fegyelmi eljárást is kezdeményezett Répássy Árpád, a korábbi igazságügyi államtitkár testvére ellen.","shortLead":"Törvénysértő módon akadályozza egy ügy áttételét a Miskolci Törvényszék elnöke – állítja egy amúgy sikkasztással vádolt...","id":"20190226_Magukat_brl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7c369-6cc3-41c7-9612-1ec1031b872b","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Magukat_brl","timestamp":"2019. február. 26. 16:20","title":"Bírákat bíráló bírák: egy miskolci ügy fura útvesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f0f51c-bb43-4c0c-a400-e164532bdfbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","timestamp":"2019. február. 27. 09:44","title":"Molnár Zsolt új eszközt talált a vádakra: a passzív-agresszivitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit a konkurens okosórák már régóta tudnak.","shortLead":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit...","id":"20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0d966-80a6-42f0-ae4a-28e6c37168e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Régóta vágyott funkció kerülhet az Apple Watch-ba, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","shortLead":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","id":"20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577ebf9c-d9e2-4a01-bc38-b0e3bdff85e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","timestamp":"2019. február. 26. 18:10","title":"Bíróság elé idézték az adócsalással vádolt Shakirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2f08f5-96cd-4b62-84c1-17fed8d9fb0f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sokkolóan újszerű formaterv, merész beltér, elektromos meghajtás és önvezetés. Ez a Vision iNext.","shortLead":"Sokkolóan újszerű formaterv, merész beltér, elektromos meghajtás és önvezetés. Ez a Vision iNext.","id":"20190227_megneztuk_a_jovo_bmwjet_mutatjuk_az_erosen_futurisztikus_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2f08f5-96cd-4b62-84c1-17fed8d9fb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6c622e-87d8-4f70-ab17-39b3f416d53b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_megneztuk_a_jovo_bmwjet_mutatjuk_az_erosen_futurisztikus_autot","timestamp":"2019. február. 27. 11:21","title":"Megnéztük a jövő BMW-jét, mutatjuk az erősen futurisztikus autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]