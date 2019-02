Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról is, hogy európai multiadót szeretne.\r

\r

","shortLead":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról...","id":"20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ed7409-be33-4656-9d92-b590368404c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","timestamp":"2019. február. 26. 20:59","title":"Dobrev Klára: Nem tudok azonosulni a nagyszüleim világlátásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényleg itt a tavasz.","shortLead":"Tényleg itt a tavasz.","id":"20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022772-e2bd-4127-bb17-8006dec1bdcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. február. 26. 05:32","title":"Csütörtökön már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.","shortLead":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg...","id":"20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da04471-3a0b-4726-83a6-c0579c759c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","timestamp":"2019. február. 27. 16:45","title":"Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","shortLead":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","id":"20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63edc6-855a-476e-9d02-60652309b10f","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","timestamp":"2019. február. 27. 10:22","title":"Nem lesz ebből párizsi esküvő, szakított Jamie Foxx és Katie Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","shortLead":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","id":"20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abc3b0-3b87-4a4e-96bc-e8b333dfa815","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","timestamp":"2019. február. 26. 13:21","title":"Körbefotóztuk az embereket szállító jókora új drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]