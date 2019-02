Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott reakciójával. Egyre több európai konzervatív politikus fejezi ki, hogy szakítaniuk kellene Orbánékkal.","shortLead":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott...","id":"20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f6395c-3baa-4c33-b2ed-f9adcfd77bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","timestamp":"2019. február. 27. 20:10","title":"Orbánék kizárása is téma lesz a Néppárt március 20-i közgyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Némi készpénzért cserébe nem büntették meg a szabálysértő autósokat.","shortLead":"Némi készpénzért cserébe nem büntették meg a szabálysértő autósokat.","id":"20190228_Letartoztatas_autopalya_rendorseg_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5af466-3536-4638-b6ca-3253337f85ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Letartoztatas_autopalya_rendorseg_vesztegetes","timestamp":"2019. február. 28. 19:40","title":"Letartóztattak 18 autópálya-rendőrt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben a nemzeti parlamentekben és pártokban egyre kevésbé. De mégis egyre nő azok száma, akik szerint nem mennek jó irányba a dolgok az unióban. Az Európai Bizottság nem tervez ellenkampányt indítani a kormányzati brüsszelezésre. \r

\r

","shortLead":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben...","id":"20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e3bd-41d7-4f18-b313-f65f7212281c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","timestamp":"2019. február. 27. 14:02","title":"Brüsszelezés ide vagy oda: egyre többre értékeljük az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","shortLead":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","id":"20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9a237-094c-4c5a-8bc0-b5c156e84378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","timestamp":"2019. február. 28. 18:04","title":"Egyszerűbb és olcsóbb hitelkiváltást ígér az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf34af1-a0d3-4b46-b0a3-c678f3fe2258","c_author":"Iliás-Nagy Katalin - Rácz Johanna","category":"hetilap","description":"Felvillanyozta Magyarországot 30 évvel ezelőtt Habsburg Ottó első hivatalos látogatása, amelynek előzőleg egy hallatlanul sikeres portréfilm és félig titkos magánlátogatások is megágyaztak. ","shortLead":"Felvillanyozta Magyarországot 30 évvel ezelőtt Habsburg Ottó első hivatalos látogatása, amelynek előzőleg...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cf34af1-a0d3-4b46-b0a3-c678f3fe2258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Terepszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116cc47c-3ec5-4fb7-b36a-d94a72b6ec79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz teherhajó nekihajtott a dél-koreai Puszan kikötőjén átívelő Gvangan-hídnak csütörtökön – jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség, és közzétett egy videófelvételt is a történtekről.","shortLead":"Egy orosz teherhajó nekihajtott a dél-koreai Puszan kikötőjén átívelő Gvangan-hídnak csütörtökön – jelentette a Yonhap...","id":"20190228_Ittas_kapitany_kikoto_hid_teherhajo_Puszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116cc47c-3ec5-4fb7-b36a-d94a72b6ec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c42dae-5355-4278-99c8-ff3fda7ea35f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Ittas_kapitany_kikoto_hid_teherhajo_Puszan","timestamp":"2019. február. 28. 16:09","title":"Ittas volt a kapitány, a kikötő hídjába hajtott a teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","shortLead":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","id":"20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f5a991-6250-42ef-b434-8804444589e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","timestamp":"2019. február. 28. 12:33","title":"Különleges kutatásba fog a NASA, hogy megmentsék a földi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]