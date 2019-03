Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","shortLead":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","id":"20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff222f85-8cfe-4193-929f-467a49942e1c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Villamos és taxis ütközött a Móriczon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben 2014-ben született kisfiú és kislány másfél petéjű (sesquizigóta) ikerpár. Az orvosok most adtak hírt felfedezésükről.","shortLead":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben...","id":"20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e167d-3dad-4051-afa9-1e56cd8417b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","timestamp":"2019. március. 01. 06:03","title":"Megtalálták a világ második másfél petéjű ikerpárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai véleménynyilvánítások, mint például tavaly a #metoo hatására.\r

","shortLead":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai...","id":"20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446488d-913e-491c-af7d-8362ebfc89cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","timestamp":"2019. február. 28. 10:34","title":"Tarol Mexikó: A visszatérő és a Birdman rendezője lesz idén a cannes-i zsűrielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit kiküldetése után szinte rögtön meg is támadott a magyar kormány.","shortLead":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit...","id":"20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96958dd4-e97e-45fe-8035-e4fd3ff80530","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","timestamp":"2019. március. 01. 11:02","title":"Navracsics a Civil Rádióban: Lehet, hogy büntetésből kerültem Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most derült ki, hogy „okosba” építettek fel egy évvel ezelőtt egy hidat Tótkomlós közepén, a Száraz-éren. Simonka György, a térség bűncselekményekkel megvádolt képviselője szerint az a fontos, hogy mestermunka, a többi csak okvetetlenkedés.","shortLead":"Most derült ki, hogy „okosba” építettek fel egy évvel ezelőtt egy hidat Tótkomlós közepén, a Száraz-éren. Simonka...","id":"20190301_Simonka_Gyorgy_felhaborodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece3055-f2fb-463d-90e1-7fe3b6b1b57a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Simonka_Gyorgy_felhaborodott","timestamp":"2019. március. 01. 07:25","title":"Simonka György védelmébe vett egy \"okosba\" megépített hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kasmíri biztonsági helyzet miatt több repülőjáratot töröltek.","shortLead":"A kasmíri biztonsági helyzet miatt több repülőjáratot töröltek.","id":"20190228_Thaifold_utazok_figyelmeztetes_Kulgazdasagi_es_Kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda5132-f984-43c7-8084-b6d53dbe73e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Thaifold_utazok_figyelmeztetes_Kulgazdasagi_es_Kulugyminiszterium","timestamp":"2019. február. 28. 16:59","title":"A Thaiföldre utazókat figyelmezteti a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","shortLead":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","id":"20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77586b69-3a21-4b36-b280-dc3a0d9ba5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","timestamp":"2019. március. 01. 12:15","title":"Ismét az Interpol-tagság miatt feszült egymásnak Szerbia és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]