[{"available":true,"c_guid":"7e785465-510b-41d8-bb3f-9609120bb512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"49 évesen, az otthonában érte a halál.","shortLead":"49 évesen, az otthonában érte a halál.","id":"20190304_keith_flint_prodigy_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e785465-510b-41d8-bb3f-9609120bb512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14076a00-087a-44ca-9345-ad4dccc91aad","keywords":null,"link":"/elet/20190304_keith_flint_prodigy_gyasz","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Meghalt Keith Flint, a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor, a DisplayMate tesztjén.","shortLead":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a082904-cf11-4984-a6d1-589e353c8689","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2019. március. 05. 13:03","title":"Nincs most ennél jobb: A+ besorolást kapott a Samsung Galaxy S10 képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba. 