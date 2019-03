Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","id":"20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369b9f5-004e-4113-a2d1-365c7f51535e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","timestamp":"2019. március. 05. 18:03","title":"14 000 szülést vizsgáltak meg: nincs ok késleltetni az újabb várandósságot halva született magzat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429681e-047a-43e2-91a4-bc84af9fe76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is ritkán fordul elő, hogy valaki fekete leopárdot kapjon lencsevégre a természetben járva. Az azonban, hogy mindezt fényes nappal sikerüljön megtenni, még kevesebbszer fordul elő.","shortLead":"Már az is ritkán fordul elő, hogy valaki fekete leopárdot kapjon lencsevégre a természetben járva. Az azonban...","id":"20190306_fekete_leopard_parduc_ritka_ragadozo_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3429681e-047a-43e2-91a4-bc84af9fe76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55a615-dcda-4e81-b74f-ec250ffcba3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_fekete_leopard_parduc_ritka_ragadozo_india","timestamp":"2019. március. 06. 09:33","title":"Gyönyörű ritkaság: fekete leopárdot filmeztek le Indiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","shortLead":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","id":"20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8877bb-756a-4850-918f-a7bb5182573c","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","timestamp":"2019. március. 05. 05:40","title":"Hillary Clinton nem indul újra az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker mégsem ennek az egyszerű matematikai képletnek a megértésén múlik. Az ételekhez és az evéshez fűződő érzelmeink a legmeghatározóbbak.","shortLead":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker...","id":"20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04e3ad2-85d4-4f6a-ac27-01f0781199ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","timestamp":"2019. március. 04. 19:30","title":"Eszünk, pedig nem is vagyunk éhesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben.","shortLead":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak...","id":"20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a3969-c665-4ddd-929a-47b156dfeaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 10-15 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 10-15 fok lesz. ","id":"20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f415f0ff-e57f-451c-a8a3-d5414eebbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","timestamp":"2019. március. 05. 05:20","title":"Ma is alig csillapodik a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő módon az Orbán Viktor támogatását élvező Janez Jansa határozottan ellenzi a néppárti indítványt. ","shortLead":"Nem meglepő módon az Orbán Viktor támogatását élvező Janez Jansa határozottan ellenzi a néppárti indítványt. ","id":"20190305_Szloveniaban_nem_minden_part_tamogatja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e386cf6-24ec-4d9d-9b07-a5b4fce73af9","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szloveniaban_nem_minden_part_tamogatja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2019. március. 05. 19:48","title":"Szlovéniában nem minden párt támogatja a Fidesz kizárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]