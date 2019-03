Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A férfi egy terézvárosi ház liftjéig követett egy nőt. Liftben lopta el egy nő táskáját ez a férfi Birtokunkba került egy értékbecslés, amely még úgy is jóval magasabb árat állapít meg egy ingatlan esetében, hogy azt a szabad piacon nem lehet értékesíteni. Közben egy bírósági döntés értelmében egyelőre mégsem zárhatják le kerítéssel a telepet, a hirtelen meleg és a szemét miatt pedig megjelentek a patkányok is. Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait. Tízmilliónál is többet érhet a Hős utcai lakás, az önkormányzat pármilliót ad Rossz jel ez az Apple számára, amely tavaly szinte azonnal csökkenteni kényszerült egyik új mobilja árát, mert annyira nem érdekelte a vásárlókat. A Samsung vadonatúj telefonjai csak nemrég váltak előrendelhetővé, a kínai piacon pedig máris hasítani kezdtek. Úgy tűnik, egy dologban már jobbak az új Galaxy S10-ek, mint a tavalyi iPhone-ok Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. A szükségesnél jóval kevesebb rendőr végez a szakgimnáziumokban A jármű hibrid hajtóművet kap majd. Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal a Stelvio alatt helyezkedik el méretben. A Stelvio után itt a Tonale, megy tovább az olasz hágókon az Alfa Romeo Az elkövetés idején 17 éves fiú az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 9 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére ítélte. Kilenc és fél évet kapott a volt barátnőjét megölő fiatal Összehasonlításképpen 2018 első kilenc hónapjában összesen 95 ember kapott menekültstátuszt nálunk. Ez az 1100 ember majdnem annyi, amennyit Olasz- és Görögországból kellett volna átvennünk. A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai országból a BBC információi szerint. BBC: Még 750 venezuelai jön Magyarországra

\r

Viktor Janukovics és társai vagyonát 2020-ig tartja befagyasztva az EU, így továbbra is él a 2014 márciusában meghozott döntés. Az EU meghosszabbította a volt oroszbarát ukrán vezetők elleni szankciókat