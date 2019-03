Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel visszaszorítaná a kórházi fertőzések számát.\r

\r

","shortLead":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel...","id":"20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b1de8-abb2-41fc-8293-7cb6aef1f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","timestamp":"2019. március. 06. 19:34","title":"Milliárdokat tol a kormány a kórházi fertőzések elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","shortLead":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","id":"20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807d3d56-3a92-48c4-94b7-9bd34ab5e69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","timestamp":"2019. március. 07. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy 24 éves fiatal a debreceni lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm. Wade Robson és James Safechuck vallomásának mégis az az egyik legfontosabb kérdése, hogy ha Michael Jackson egy szörnyeteg, akkor hogy lehet szeretni?","shortLead":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm...","id":"20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045315e0-308b-4e29-98ab-74073a501569","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","timestamp":"2019. március. 08. 15:00","title":"„Michael Jackson Párizsban megtanított maszturbálni, így kezdődött az egész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül, és az egyik legmodernebb Európában.","shortLead":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül...","id":"20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940c450-e700-4df6-9817-318199ca42f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","timestamp":"2019. március. 07. 13:03","title":"240 új munkahelyet teremt a GMD-csoport új üzeme Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","shortLead":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","id":"20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf4d25c-f90e-41ef-9a6c-42b06fff47fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","timestamp":"2019. március. 08. 14:52","title":"Az elmúlt napokban is megdobta egy milliárddal valaki a Felcsút alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők, vagyis a kevés gabonát, gyümölcsöt és keményítőben gazdag zöldségeket fogyasztók esetében jelentősen nő a pitvarfibrilláció (AFib), a leggyakoribb szívritmuszavar kockázata – állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők, vagyis a kevés gabonát...","id":"20190307_alacsony_szenhidrattartalmu_etrend_szivritmuszavar_szenhidratszegeny_etelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0a5105-37c9-4b64-906e-d7adec89b666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_alacsony_szenhidrattartalmu_etrend_szivritmuszavar_szenhidratszegeny_etelek","timestamp":"2019. március. 07. 15:33","title":"Összefüggést találtak a szénhidrátszegény étrend és a szívritmuszavar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal, aki a szervezet egy nemzetközi konferenciáján a nőket becsmérlő kijelentéseket tett.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal...","id":"20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2bdf18-210f-4875-ac8c-67e017169565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","timestamp":"2019. március. 08. 10:03","title":"A nők buták a fizikához – mondta a tudós, aztán úgy kirúgták, hogy még le is törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]