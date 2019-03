Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","shortLead":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","id":"20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0340af6c-6592-40cd-b9e7-6b454f5f793b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","timestamp":"2019. március. 14. 19:47","title":"Olcsóbbá válhat a hitelek kiváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás lehet neki. ","shortLead":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás...","id":"20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27adb4d9-02a0-4693-8028-99c35a385ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","timestamp":"2019. március. 15. 10:03","title":"A maratoni Facebook-üzemzavar miatt 3 millió új felhasználó regisztrált át a Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A többmilliárdos felújításra mindenképpen szükség van, de sokan kizártnak tartják, hogy ennyi pénz elég lesz. A SOTE Pulmonológiai Klinikájának új helyén pedig egyelőre csak por és sitteszsákok állnak. ","shortLead":"A többmilliárdos felújításra mindenképpen szükség van, de sokan kizártnak tartják, hogy ennyi pénz elég lesz. A SOTE...","id":"20190313_Bizonytalansag_es_szetszakitott_orvosi_teamek_tartanak_a_dolgozok_a_Szent_Janos_Korhaz_atalakitasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a131653-4903-4db4-92f9-9f2b2ec11f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Bizonytalansag_es_szetszakitott_orvosi_teamek_tartanak_a_dolgozok_a_Szent_Janos_Korhaz_atalakitasatol","timestamp":"2019. március. 13. 11:21","title":"Bizonytalanság és szétszakított orvosi csapatok miatt félnek a Szent János Kórház átalakításától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8 éves gyerekének, hogy átmenjen a popsztár házába. ","shortLead":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8...","id":"20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0b042b-e41f-49c4-a738-43e941cd3026","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","timestamp":"2019. március. 13. 17:34","title":"Mike Tyson nem engedné meg a gyerekének, hogy Jackóval lógjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A közlemény arra nem tér ki, Bernáth Tamás miért hagyja ott az MFB-t. ","shortLead":"A közlemény arra nem tér ki, Bernáth Tamás miért hagyja ott az MFB-t. ","id":"20190314_Tavozik_a_Magyar_Fejlesztesi_Bank_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78973738-131a-4a1a-88b4-4107ee9e4c56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Tavozik_a_Magyar_Fejlesztesi_Bank_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. március. 14. 16:01","title":"Távozik a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","shortLead":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","id":"20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc77c09-7d97-46a2-8f14-9c842d35f208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","timestamp":"2019. március. 14. 12:26","title":"Felvonulást szerveznek a köztisztviselők május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]