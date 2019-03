Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi temetőgondnokságtól, hogy fizesse be a bérleti díjat szerettei nyughelyéért, mert különben a sír „újratemethetővé válik”. Lázár János, a térség képviselője még a tavalyi választási kampány hevében ígérte meg, hogy eltörlik a díjat.","shortLead":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi...","id":"20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37696376-d6b6-4880-99c5-0d0d66138146","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","timestamp":"2019. március. 26. 15:50","title":"Lázár János az ingyenes sírmegváltással kampányolt, most csend van az ígéretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","shortLead":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","id":"20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcce855-9599-4a42-b33a-a934db894772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Elindult a jegybanki szigorítás: nőtt az egynapos betétek kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos (bankok számára elérhető) betéti kamatot emelte meg 0,1 százalékponttal a jegybank, a köztudatban alapkamatként értelmezett 0,9%-os kamatmérték nem változott. Milyen jelentőséggel bír mindez a hiteleink és megtakarításaink szempontjából? Mi várható a 0,9%-os alapkamat jövőjét illetően? Gyorselemzés a Bankmonitortól. ","shortLead":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos...","id":"20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cc339b-e30d-4627-b4dc-8f28ac3a67f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","timestamp":"2019. március. 26. 16:29","title":"Megindult a kamatemelés, mit jelent ez a hitelfelvevőknek, mit lehet és érdemes most tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, kivel tárgyalhatnak a bérek rendezéséről.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, kivel tárgyalhatnak a bérek rendezéséről.","id":"20190326_Nesze_semmi_fogd_meg_jol_megerkezett_a_kormany_valasza_a_sztrajkra_keszulo_kozszolgaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4f6d92-d9b8-4790-8ecd-32cf3c5c2604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Nesze_semmi_fogd_meg_jol_megerkezett_a_kormany_valasza_a_sztrajkra_keszulo_kozszolgaknak","timestamp":"2019. március. 26. 13:24","title":"Nesze semmi, fogd meg jól: megérkezett a kormány válasza a sztrájkra készülő közszolgáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még várni kellett. Most viszont kiderült a megjelenés pontos dátuma.","shortLead":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még...","id":"20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72902879-bf0b-42c6-8a69-ea8b39296b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","timestamp":"2019. március. 25. 19:03","title":"Megvan a dátum, mikor érkezik az 5G-s mobilnetes Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","shortLead":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","id":"20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0878c37b-e2e6-4166-8563-e428bd1a7714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","timestamp":"2019. március. 26. 11:37","title":"Nincs meglepetés, jól futó cégek köthetik össze az M3-as autópályát és Egert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság, köztük a Momentum Mozgalmat.","shortLead":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási...","id":"20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf699ac-2afc-4536-b73f-dde07fda0a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. március. 25. 18:58","title":"EP-választás: nyilvántartásba vették a Momentumot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]